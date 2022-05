Efter flera farliga möjligheter i slutet av första halvlek fick Djurgården hål på gästande Kristianstad.

I den 42:e minuten kunde Tove Almqvist servera Stinalisa Johansson som tryckte in 1-0. Talangens första mål i damallsvenskan, men det var framspelningen som stal uppmärksamhet

– Det är naturligtvis halvlekens bästa spelare Tove Almqvist som är ansvarig, säger kommentatorn Gustav Karlsson i Viaplay.

Tove Almqvist, som fick förra säsongen förstörd av en skada, beskriver hur hon kände igen sig själv igen på planen.

– Det är en sak att vara tillbaka men en annan att verkligen känna det mesta sitter, att tajmningen, farten och styrkan är där. I dag var det som om något hände, jag kände igen mig själv så som det var innan skadan. Det betyder mycket för en själv att det lönar sig att lägga ner det här hårda jobbet som man gjort.

”Jag mådde så dåligt – blir så konstig då”

Hon fortsätter:

– Jag tänkte inte så mycket, jag litade på att jag skulle komma före motståndarna, jag litade på att jag skulle vinna dueller och det var som om både hjärnan och kroppen lyssnade. Och tajmingen var där i dag.

I den andra halvleken skruvade Kristianstad upp sin press och testade Kelsey Daugherty i Dif:s mål. Samtidigt kunde hemmalaget kontra.

Trots Kristinastads slutforcering under den åtta minuter långa tilläggstiden lyckades Djurgården försvara sin nolla.

– Jag mådde så dåligt. När jag blir nervös så blir jag så konstig och säger konstiga kommentarer och jag var all over the place, säger Tove Almqvist.

Segern är Djurgårdens andra raka, sist bortaslog man topplaget Eskilstuna med 2-0.

Lämnar nedflyttningsplats

Det innebär också att Djurgården lämnar nedflyttningsplats och just nu ligger tia.

– Det är helt magiskt! Att vi kunde fortsätta den här sviten, vi vann senast och det betyder jättemycket för oss att gå in med det självförtroendet den här matchen också. Det är väldigt kul att spela fotboll i dag, säger Almqvist.

Vad betyder det här?

– Vi gjorde det bra på försäsongen men sen fick vi en tung start som de flesta vet och det har varit tungt. Men samtidigt tycker jag det är väldigt starkt av oss att ha fyra förluster och nu har vi två segrar. Det visar att vi är ett väldigt starkt lag. Jag tror på vår process och nu är vi inne i vinnarsviten och jag hoppas att det fortsätter.

Samtidigt tappar Kristianstad i den övre delen av tabellen.