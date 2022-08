Det var mitt under EM som Djurgården meddelade att de gjort klart med landslagsmålvakten Hedvig Lindahl.

På måndagskvällen gjorde 39-åringen sin första match för klubben, som tog emot Linköping hemma på Stadion.

Lindahl fick en tuff start på matchen. Cornelia Kapoc gav tidigt Linköping ledningen, genom ett skott som Dif-målvakten var på men inte lyckades avvärja. Därefter skickade Stina Lennartsson in 2-0, som styrdes in via en Djurgårdsback.

– Vilken konstig skruv på den bollen. Jag måste titta på den, säger Hedvig Lindahl till Viaplay efter matchen.

Djurgården föll mot Linköping

Tilde Lindwall reducerade vackert för Djurgården i början av den andra. Hemmalaget tryckte på rejält för att få till en kvittering i slutminuten, när bland annat Hedvig Lindahl löpte upp på en hörna.

Matchen slutade 2-1 till Linköping, som fortsatt bara är två poäng bakom Rosengård och Kristianstad i toppen av tabellen.

– Riktig utmaning personligen. Det är roligt att spela med det här laget, inte bara i träningsmiljö, säger Lindahl.

– Min första känsla var att vi inte var tillräckligt snabba i våra beslut i första halvlek, då blev det väldigt stressigt hela tiden. I andra laget ändrar vi lite och visar hur skickligt det här laget är på att spela boll.