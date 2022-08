Djurgården hamnade i tidigt underläge borta mot Hammarby i söndagens derby. Även andra halvlek fick en mardrömsstart när Madelen Janogy gjorde 2-0 efter några sekunder.

Hammarby vann med övertygande 3-0.

– Vi släpper in lite enkla mål och vi kommer inte upp i nivå helt enkelt, säger Djurgårdens sportchef Jean Balawo.

Dagen efter derbyförlusten står lagets nya målvakt Hedvig Lindahl i fokus på sociala medier. Djurgårdssupportrar riktar kritik mot Lindahls uttalanden inför derbyt, däribland att hon lyfte Hammarbys publikrekrytering.

– Jag säger så här, inför en sån match vill vi ge energi till oss och Djurgården. Sen tror jag nog Hedvig menar en större bild, men återigen så måste man tänka på att där och då måste vi samla ihop oss och då är det Djurgården som gäller, säger Balawo.

– Men det är vi som måste se till att alla information läggs på bordet för alla spelare så de förstår var de är och hur vi jobbar inom föreningen.

Förstår du supportrarnas reaktion?

– Jag förstår hur supportrarna reagerar. Jag tror vi har informerat henne lite dåligt. Det är annorlunda utomlands kontra hur det är i Sverige, där har vi med mig i spetsen gett henne lite för lite information. Vi kommer sätta oss ner.

Reagerar på bilden: ”Vi måste bättra oss”

Han fortsätter:

– Vi brukar ha sittningar med laget inför varje säsong och sen brukar vi köra igen när vi tar in spelare under sommaruppehållet. Det har vi tyvärr inte hunnit nu, det kommer vi planera in ganska snabbt nu.

Vad är det ni vill få fram?

– Det är snarare föreningens historia och hur Djurgården är uppbyggt, supporterkultur och Stockholmsfotbollen överlag. Det här brukar vi ha inför säsong och så brukar vi ta en sittning efter uppehållet, det har vi inte haft nu.

– Hon har inte fått all information från föreningen, det får vi ta på oss.

Efter derbyt har en bild tagen kort efter slutsignal fått stor spridning. Hedvig Lindahl signerar en målvaktslandslagströja till en ung pojke som är iklädd en Hammarbytröja på läktaren.

Jean Balawo tycker bilden landar fel.

– Det som faktiskt gör ont är snarare att vi har förlorat med 3-0. Då blir det fel helt enkelt, det blir jättefel. Vi måste bättra oss där.

SportExpressen har sökt Hedvig Lindahl.