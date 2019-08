Inför lördagens hemmamatch hade Linköping FC två raka segrar i bagaget och hemmalaget inledde piggt mot Kristianstad.

Men efter drygt tjugo spelade matchminuter drabbades de av en tung skadesmäll. Backjätten Nilla Fischer la sig nämligen ned på backen och kunde inte spela vidare. Hon ersattes i stället av isländska talangspelaren Rakel Petursdóttír.

Första halvlek slutade sedermera mållöst och det var inte heller några bollar som gick in i andra halvlek. Trots ett par farliga målchanser för hemmalaget så ville det sig inte. Mimmi Larsson var nära med en fullträff i slutminuterna men den bollen tog sig inte förbi Brett Maron i Kristianstadsmålet.

– Det känns förstås surt, framför allt i andra halvlek så kopplade vi ett jättebra grepp om matchen. Sen får vi kämpa lite för det i dag. Det tar sin tid innan vi har ett spel där vi känner att vi är nära att göra mål, säger Olof Unogård efter matchen.

”Får ta det lite försiktigt med henne”

Den mållösa tillställningen innebär att Linköping inte tar in något i toppen och tappade chansen att knappa in på FC Rosengård som dessutom vann sin match mot Eskilstuna under lördagen.

– Idag fick vi ingen hjälp av de andra lagen, men nu är det bara att ta sig upp på hästen igen för jag tror att våra konkurrenter kommer att tappa poäng i en sådan här tajt serie som det är nu. Vi får bara försöka att ta så många trepoängare som möjligt från och med nu.

Olof Unogård gav även besked kring Nilla Fischers skada:

– Vi får se i morgon lite mer men det är hälsenan som inte är helt bra. Hon har kunnat träna på i veckan men i dag ville det sig inte. Vi får ta det lite försiktigt med henne, sen får vi se. Förmodligen vilar vi henne i matchen på onsdag.