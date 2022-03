Damallsvenskan: Mardrömmen fortsätter på Tele2 för Djurgården

Piteå tog tag i spelet från minut ett på Tele2 arena under söndagen.

Efter bolltapp i Djurgårdens försvar hade Anam Imo möjligheten att tryck in ledningen för gästerna. Men Elvira Björklund i Dif-målet var snabbt ute och räddade Stockholmslaget för stunden.

I stället ringde det efter nio minuters spel. Hlin Eiríksdóttir vek in och såg ut att gå på inlägg, men bollen letade sig hela vägen in i mål via ribban.

Bara tre minuter senare slog Maja Green till.

En omarkerad Green kunde efter en hörna slå in 2-0 på halvvolley.

– Det är riktigt fint placerat. Vilka ruskiga mål de bjuder på gästerna, säger kommentatorn Gustav Karlsson i Viaplay.

3-0 innan paus

Precis innan paus utökade Anam Imo till 3-0 via Sara Olais lår.

– Det här var inte vad Djurgårdens IF kom överens om inför, mardrömsstart följt ut av en avslutning där Piteå gör 3-0, säger Karlsson.

Direkt i den andra halvleken åkte Djurgården på en ny kalldusch när Josefin Johansson skickade in 4-0.

I den 64:e fick hemmalaget jubla. Inhoppande Sara Lilja Vidlund satte reduceringen på volley, hennes första allsvenska mål i Djurgårdströjan.

Slutresultatet skrevs 4-1 till Piteå.

Bara några timmar tidigare hade Djurgårdens herrar förlorat mot FC Honka i det allsvenska genrepet på Tele2 arena.