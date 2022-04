4-2-3-1 (från höger):

Jennifer Falk

---

Hanna Wijk

Josefine Rybrink

Luna Nörgaard Gewitz

Lotta Ökvist

---

Filippa Curmark (ut 60)

Anna Csiki

---

Johanna Rytting Kaneryd (ut 92)

Marika Bergman Lundin (ut 13)

Mille Gejl Jensen (ut 60)

---

Stine Larsen (ut 46)

Avbytare: Jacqueline Burns (mv), Agla Maria Albertsdottir (in 46), Molly Johansson, Elma Junttila Nelhage (in 92), Dilja Yr Zomers (in 60), Andrine Stolsmo Hegerberg (in 13), Julia Karlernäs (in 60).