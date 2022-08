Caroline Seger missade flera av Sveriges matcher under sommarens fotbolls-EM. Det var hälen som krånglade för den svenska lagkaptenen. När hon kom hem från England tvingades hon till operation och blir borta resten av säsongen.

När FC Rosengård spelade första hemmamatchen efter uppehållet, mot BK Häcken, var hon på plats på Malmö IP.

Med hjälp av sina kryckor stöttade hon laget från bänken.

– På papperet stod hon som assisterande tränare. Men bara hennes aura i omklädningsrummet och på bänken med spelarna är viktig, hon har en karisma som smittar av sig, säger huvudtränare Renée Slegers och fortsätter:

– Hon pratar mycket med spelarna i omklädningsrummet, både individuellt men även snacket i ringen efter matchen. Hon kommer fortsätta ha påverkan på laget.

Stor betydelse för laget

Ska hon vara på bänken resten av säsongen?

– Jaja. Det är tanken.

Seger var aktiv under uppvärmningen. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN På sina kryckor tog hon sig runt till spelarna i laget. Foto: AVDO BILKANOVIC / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

För spelarna betyder det mycket att lagkaptenen fortsatt är en del av gruppen.

– Det betyder väldigt mycket. Jag har aldrig upplevt en sån personlighet innan, vad hon gör för laget är otroligt, så klart mest på plan men även utanför. Vi känner energin hon ger oss från bänken. Det är bara bra att ha henne i laget, säger Rebecca Knaak.

Det gör hon för spelarna

Olivia Schough håller med om att betydelsen är stor.

– Det är en otrolig förlust för oss att hon inte kan vara med på planen, men om hon bara kan vara med så här, så betyder hon mycket ändå.

Vad tar hon för roll nu?

– Hon tar väl alla roller, skrattar Schough.

– Hon hade snack i omklädningsrummet, hon sitter på bänken nu och är extremt involverad i instruktioner. Hon kommer med bananer och allt möjligt. You name it.

Rosengård vann matchen mot Häcken med 2–0 efter mål av Knaak och Schough. Segern innebar att de tar tillbaka serieledningen för Linköpings FC.

Tv: Trots kriget – nu återupptas den ukrainska fotbollen