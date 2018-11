– Jag minns det inte själv men Daniel Örlund har berättat att jag stod på en taxibil och hoppade upp och ner, folk berättade det för honom och han gick ut för att säga åt mig att gå ner. Men då såg han att taxichauffören faktiskt applåderade och hejade på mig så han lät mig vara, berättar Kenny Pavey.

Scenen är tagen från guldfirandet efter den avslutande matchen i allsvenskan 2009. Den mot Göteborg som innebar AIK:s elfte SM-guld.

– Vi var inne på en klubb här i Stockolm, så kom Johan Segui in och sa att det var fullt med folk utanför som inte kom in och att vi skulle gå ut för att möta dem. När vi kom ut var hela gatan full med folk, vi stod uppe på bron och det var helt magiskt. Jag har kvar en bild på det. Alltid när jag åker in till stan kollar jag på den bron och tänker tillbaka på den stunden.

Förutom att 2009 är året då AIK tog sitt senaste SM-guld och firade klubbens mest framgångsrika år i historien är det även året då Kenny Pavey gjorde ett av sina kanske viktigaste mål i karriären.

Utöver själva guldet, vilka är dina starkaste minnen från 2009?

– Målet mot Hammarby var fantastiskt och det är alltid det som folk tar upp. Det var mitt första derbymål och det var framför Norra. Så det var speciellt, säger Pavey och fortsätter:

– Jag minns en match borta mot Halmstad när det ösregnade och planen var riktigt tung. Vi ledde med 2-1 och domaren ville avbryta matchen och vi blev tokiga. Micke (Stahre, tränare) fick lugna ner oss och säga att de bara skulle fixa planen innan vi kunde spela vidare.

Hur var veckorna efter guldet?

– Vi skulle ju möta Göteborg igen mindre än en vecka senare tror jag, i cupfinalen. Och vi festade en hel del den veckan. Det var ett riktigt partylag dessutom, jag har nog aldrig varit ute så mycket som jag var det året.

– När man spelar i AIK går man inte ut om man förlorar, av respekt för fansen, men när man vinner går man ut och firar och omfamnar framgångarna. Och vi vann en hel del det året, säger Pavey och ler.

– Men vi klarade oss igenom den cupmatchen ändå, vi var så självsäkra efter att vi hade vunnit ligan som var det stora målet. Jag har pratat med Tobias Hysén många gånger efteråt och han säger att för dem var det tvärtom, luften gick ur dem när de förlorade den matchen mot oss. De var inte där mentalt.

"Får en jobbig känsla i kroppen"

Den som följer Kenny Pavey i sociala medier i dag vet att han är en passionerad AIK-supporter.

– Det är en konstig känsla faktiskt. Man vill vara där själv.

Fortfarande?

– Ja, självklart. De dagarna är förbi men när jag ser vissa matcher känner jag ändå att ”gud, jag vill vara där ute på planen”.

Hur mår du när du kollar på AIK:s matcher?

– När jag kollar på tv får jag en jobbig känsla i kroppen, nästan ångest. Jag fick aldrig det när jag spelade, det var tvärtom, ju större match desto bättre. Men när jag var skadad, då var det jobbigt att behöva se matcherna. Hjärtat bultade och det var en riktigt jobbig känsla.

– Men när jag är på plats som supporter i dag känner jag mig lugnare, att kolla på tv funkar inte. Det är svårt att förklara.

Men trots nervositeten har Pavey aldrig tvivlat på att AIK tar guld i år.

– Med alla värvningar inför säsongen fanns det aldrig någon annan. Den här truppen är för bra för att inte vinna guld. Helsingborg som vi alltid haft problem med spelar inte i allsvenskan, Elfsborg är inte vad de var, Göteborg är inget hot.

– Malmö fick en dålig start, gapet blev för stort direkt. Hammarby överpresterade, man visste att det inte skulle hålla, säger han.

Sjukdomen störde under 2007

Kenny Pavey spelar fortfarande fotboll i dag, samtidigt som han har ett antal andra projekt på gång. Förutom att han precis vann division 2 norra Svealand med Vasalunds IF arbetar han på en skola i Stockholm.

– Jag vet inte vad framtiden har att erbjuda. Jag är inte säker på att jag kommer att fortsätta som spelare. Jag känner mig bra i kroppen och det hade varit kul att spela tills jag är 40 men jag har inte bestämt mig än.

Att karriären skulle bli så lång som den har blivit var dock inte alltid säkert. Under 2007 var han sjuk i princip hela året, utan att veta vad det egentligen var som var fel.

– Jag spelade alla matcher men jag var helt dränerad på energi och visste inte vad som var fel, så det var frustrerande. Vi gjorde hur många tester som helst men lyckades inte hitta felet, berättar Pavey.

Det visade sig att han hade drabbats av Akalasi, ett tillstånd där matstrupens nedre slutarmuskel inte slappnar av och hindrar mat och dryck från att nå magsäcken på normalt sätt.

– I princip betydde det att allt som kom ner kom tillbaka upp igen, eller så kunde jag inte få ner det alls. Jag gjorde en stor operation mellan säsongen 2007 och 2008. De fick gå in på typ sex olika ställen för att fixa till det, och jag kommer behöva göra en ny operation var femtonde år.

Siktar på en tränarkarriär

När han lämnade AIK efter sin andra sejour i klubben arbetade han under en period som scout, ett jobb som senare rann ut i sanden.

– Det var lite av en besvikelse, men det är vad det är och jag är säker på att om klubben hade velat involvera mig i något i dag hade de gjort det, förklarar Pavey.

Men det finns ett jobb inom fotbollen som lockar mer än andra.

– Jag tycker att det hade varit en skam om jag inte står på sidlinjen en dag. Jag känner det när jag är nära att jag har en sådan passion för den här sporten och jag har spelat så länge. Jag har haft många med- och motgångar, vunnit guld och åkt ur, spelat i högsta divisionen och de lägre divisionerna.

– Det hade varit slöseri att inte ta vara på det, folk skulle kunna lära sig mycket av mig och min erfarenhet.

"Ta vara på möjligheten"

När AIK nu står inför möjligheten att säkra ett första guld sedan 2009 vet Kenny Pavey vad som flyger genom spelarnas huvuden.

– De kommer försöka säga till varandra att det här är en match som alla andra, men det är inte en match som alla andra. Alla vet innerst inne att det här är mer än bara ännu en match. De kan skriva historia och få vara del av några av klubbens finaste minnen, och de har förtjänat det, säger han.

Om du fick säga något till spelarna inför matchen. Vad skulle det vara?

– Ta vara på den här möjligheten, sug in energin från publiken, håll er till matchplanen och kom ihåg alla berg- och dalbanor som året har bjudit på och hur ni tagit er igenom allt och kommit fram till den här dagen.

– Att vinna hemma inför fansen är en fantastisk möjlighet och ni har möjlighet att skriva historia här. Ta den. Annars kommer jag ner på Karlberg på måndag, säger Pavey och skrattar.

– Nejdå, det var allt.

