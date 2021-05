Chelsea nära ny titel – har kvadrupel i sikte

Drömmen om fyra tunga titlar under samma säsong lever i allra högsta grad för Chelseas fotbollsdamer. De har redan tagit hem ligacupen, är i åttondelsfinal i FA-cupen och säkrade i helgen en plats i Champions League-finalen för första gången i klubbens historia.

Och den andra raka Super League-titeln är nu väldigt, väldigt nära för Chelsea, med svenskorna Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Zecira Musovic i laget.

Skytteligaledaren hjälte

På onsdagen besegrades Tottenham med 2–0 på bortaplan efter två mål av den australiska anfallsstjärnan Samantha Kerr. Chelsea dominerade matchen från start, och i den 41:a minuten resulterade alla chanser i mål.

Millie Bright slog en långboll djupt in i straffområdet. Där kastade sig norskan Guro Reiten fram och lyckades nå bollen för att på ett tillslag slå in den mot den bortre stolpen, där Kerr enkelt kunde lägga in 1–0.

2–0-målet kom i början av den andra halvleken, från ungefär samma position. Återigen stod Reiten för inlägget, ett högt den här gången, varpå Kerrs nick först räddades av Rebecca Spencer innan Chelseas skytteligaledare kunde peta in sitt andra mål för matchen.

Jonna Andersson spelade hela matchen för Chelsea medan lagkaptenen Magdalena Eriksson, som haft skadeproblem, byttes ut med kvarten kvar att spela. Målvakten Zecira Musovic fick följa matchen från bänken.

Hayes andra kvadrupel?

Chelsea leder Super League två poäng före Manchester City, och med tre plusmål upp, inför den sista omgången.

Chelsea avslutar mot Reading på hemmaplan. När lagen möttes i januari vann Chelsea med 5–0. Manchester City möter samtidigt West Ham borta i sin sista match.

Fyra titlar på en och samma säsong har för övrigt bara ett engelskt damlag klarat av tidigare, när Arsenal gjorde det 2007. Laget tränades då av Chelseas nuvarande tränare Emma Hayes, som alltså kan lyckas med bedriften för andra gången i karriären.