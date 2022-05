Under söndagseftermiddagen fick Magdalena Eriksson lyfta FA-cuppokalen. Den svenske landslagsförsvararen spelade som start med bindeln på armen i finalen mot Manchester City.

Och Chelsea fick en bra start på matchen.

Samantha Kerr överlistade Citymålvakten med vad som såg ut att vara ett inlägg som gick hela vägen in i mål i den första halvleken men Lauren Hemp curlade in kvitteringen strax före paus.

– Det krävs så mycket självförtroende att ta det avslutet där, säger den engelska kommentatorn i Viaplay.

Mästare efter förlängning

Erin Cuthberts 2-1-mål i den andra halvleken såg sedan ut att bli matchavgörande. Men City ville annat i matchens 88:e minut löpte inhopparen Hayley Raso in bakom ryggen på Eriksson, höll ifrån den jagande lagkaptenen och kvitterade matchen.

Därmed väntade förlängning.

– Det är förödande för Chelsea, säger kommentatorn.

Jonna Andersson byttes in i för Chelsea i förlängningen och det var Chelsea som fick sista ordet. Nio minuter in i förlängningen kontrade Samantha Kerr in det matchvinnande målet via benen på en Cityförsvarare och gjorde Chelsea till mästare.