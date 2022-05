Vicki Blommé hade planerat att sitta i C Mores studio när Champions League-finalen avgörs under lörsdagskvällen. Men timmar innan avspark meddelar experten att hon tvingas ställa in. Anledningen? Magsjuka.

”Så tråkigt att få avsluta säsongen 21/22 från golvet i badrummet i stället för i CL-studion. Magsjuka sätter stopp och känns så klart förjävligt att missa finalen. Oavsett, stort tack till alla ni som tittat och hört av er under säsongen”, skriver Blommé på Twitter.

Vicki Blommé tvingas ställa in

Programledaren Gusten Dahlin stöttar sin kollega efter det dystra beskedet.

”Det hugger dock till i hjärtat när jag konstaterar att magsjukan slagit klorna i Vicki Blommé och håller henne utanför kvällens sändning. För är det någon jag hade velat gå i mål hand i hand med så är det Vicki - den bästa jag vet att göra TV med!”, skriver han.

Finalen avgörs mellan Liverpool och Real Madrid och kommer att spelas i Paris, Frankrike.

Fansens vansinniga värd till CL-finalen