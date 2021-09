Valde bort rampljuset: ”Tog ett tidigt beslut”

Till det yttre kunde han inte se mer avslappnad ut.

I det lyxigt inredda hotellrummet ser Olof Mellbergs hår ofixat men rätt ut och träningsbyxorna är så retro att de är trendiga igen. Mellberg ler ofta, men faktum är att han inte är särskilt avslappnad.

Den här intervjun är en del i arbetet med att han ska kliva ur sin comfort zone. 44-åringen, som gjort över 100 landskamper och spelat för stora klubbar i Spanien, England och Italien, har tvingats lägga tränarkarriären på is ett litet tag.

I stället har han nu hoppat på uppdraget att bli expertkommentator i TV4:s sändningar av Champions League.

Det är inte en särskilt Olof Mellbergsk sak att göra.

Till skillnad från många av sina kamrater från tiden i landslaget så varken syns eller hörs han i särskilt många mediala sammanhang. Han har alltid valt bort rampljuset.

– Jag har lättare att ge med mig av mig själv i mer slutna miljöer. Jag har aldrig varit bekväm i mediala sammanhang. Det märkte jag ganska tidigt i min karriär som spelare att jag var ganska obekväm att både se och höra mig själv, så då tog jag ganska tidigt beslutet att hålla en låg profil. Jag har under alla år egentligen tackat nej till nästan allt.

Så varför blev det tv-mediet nu då?

– För att det här är ett sammanhang som jag har intresse i. Det ska bli roligt att analysera matcher på den nivån. Jag har varken haft tid eller intresse att kolla så mycket annan fotboll än den som påverkar de klubbar jag tränat, så det ska bli kul att följa den absoluta toppen igen.

Mellberg utsågs till Sveriges sexigaste: ”Den världen är svart och vit”

Att vara ständigt medial, samtidigt som han inte ville vara det, var en balansakt Mellberg hanterade under sin karriär. Med varierande grad av enkelhet.

Som en av fotbollslandslagets mest kända och mest uppskattade spelare syntes han i många andra sammanhang än just fotbollen.

Mellberg blev till exempel lite av en sexsymbol under sin karriär.

Bland annat utsågs han av tidningen QX till Sveriges sexigaste man 2002 och enligt en undersökning 2011 av dejtingsajten Mötesplatsen var han den i landslaget flest kvinnor ville dejta.

Hur hanterar man det om man är obekväm med det mediala?

– Man märker snabbt att den världen är ganska svart eller vit.

Mellberg skrattar till.

– Gör man en dålig match är man fulast i Sverige och gör man en bra match är man snyggast i Sverige, det är lite svart eller vitt.

Han utvecklar:

– Det är för den spelaren man är som man blir en kändis eller offentlig person. Men att däremot tro att jag har stenkoll på massor av alla andra saker, eller att jag ska uttala mig vitt och brett i andra frågor... det var jag varken bra på eller trygg i, så därav blev det total fokus på att spela fotboll för min del.

Mellberg hoppas kunna bidra med ett tränaröga till sändningarna. Förklara taktiska skeenden, prata kring hur lagen förbereder sig och göra efteranalyser.

– Det är spelet fotboll och matcherna för dagen som jag ska bidra med kunskap kring. Däremot så finns det många andra, i såväl studion som runtom i Sverige, som har mycket större faktakunskap om fotboll än vad jag har. Övergångar, vilka som har spelat var och så vidare... det brinnande intresset har inte jag, och har inte haft i mitt liv. Men själva spelet, det är jag intresserad i.

Mellberg: ”Karriärsmässigt har jag inte gjort så smarta val”

Mellbergs första sändning blir i samband med Champions Leaguegruppspelets premiär den 14 september.

Men hur många till det blir är inte klart – och även om det inte ser ut så nu så skulle den sändningen även kunna bli hans sista. För Mellberg vill fortfarande främst vara tränare.

– Även om jag uppskattar den här möjligheten som expert så är det egentligen tränare i ett av de här Champions Leaguelagen jag hade velat vara. Jag har varit öppen med TV4 att om det kommer ett erbjudande som jag är intresserad av, då kommer jag ta det.

Men just nu är telefonen ganska tyst.

Mellberg var ett av Sveriges hetaste tränarämnen när han först vann division ett och därefter superettan året efter med BP.

Foto: STEFAN REINERDAHL / STELLA PICTURES EYEWITNESS

Men strul med tränarlicensen gjorde att han inte följde med dem upp. I stället blev det ett längre uppehåll innan han som hastigast tog ansvar över danska Fremad Amager i två månader och därefter hamnade i Helsingborgs IF.

Sejouren i nordvästra Skåne varade i lite mer än ett år och slutade med att klubben åkte ur allsvenskan och Mellberg lämnade.

– Det är förhoppningsvis bara en liten paus. Jag trivs som tränare, det passar mig väldigt bra.

Mellberg pausar kort.

– Men med tanke på hur det slutade i Helsingborg så har jag inte haft en hög med erbjudanden på mitt bord. I alla fall inte som varit tillräckligt attraktiva för mig. Jag är i ett skede av min karriär där jag är lite mer kräsen. Kombinationen av det och att jag nyss åkte ur är inte optimal.

Mellberg berättar att han vill komma till en klubb där han får ut mer av vem han är som tränare, vilket ganska drastiskt minskar antalet klubbar som han kan tänka sig att träna.

Han väntar nu på att nedflyttningen med Helsingborg ska ”få landa”, som han själv uttrycker det, så att rätt klubb ska ge honom chansen att återstarta sin tränarkarriär.

När du ser tillbaka på de val du gjort som tränare, ångrar du dem på något sätt?

– Karriärsmässigt har jag inte gjort så smarta val, men utvecklingsmässigt är jag nöjd. Det är egentligen samma med BP, att det var ett dåligt karriärsval. Direkt där och då blir jag en division 1-tränare… att gå därifrån till att få träna ett Premier Leaguelag i framtiden är mer eller mindre omöjligt. För det räcker med en dålig säsong så är man nere på botten igen. Jag skulle förmodligen ha utnyttjat mitt namn och mina kontakter till att bli assisterande tränare eller U19-tränare i någon större klubb och ta det därifrån. Men att glida runt där och inte ha riktigt ansvar… det var jag inte så sugen på.

Olof Mellbergs karriär som spelare och tränare SPELARE: 1994-97: Degefors, 47 matcher, 0 mål 1998: AIK, 17 matcher, 0 mål 1999-2001: Racing Santander, 98 matcher, 0 mål 2001-2008: Aston Villa, 232 matcher, 7 mål 2008-2009: Juventus, 27 matcher, 2 mål 2009-2012: Olympiakos, 71 matcher, 7 mål 2012-2013: Villarreal, 29 matcher, 2 mål 2013-2014: FC Köpenhamn, 22 matcher, 3 mål TRÄNARE: 2016-2017: BP, 62 matcher 2019: Fremad Amager, 8 matcher 2019-2020: Helsingborgs IF, 38 matcher Visa mer

Olof Mellberg om oron inför tv-premiären

Så nu pågår i stället hans förberedelser för fullt för sin debut som tv-expert.

Mellberg är lite orolig.

– Vi förbereder oss så gott vi kan. Men det är ju inte förrän det är live på riktigt som det gäller och det är svårt. Det krävs en kombination av att kunna vara avslappnad och lite spontan, men ändå förberedd och ha något att komma med.

– Det där växer man nog in i – tyvärr – om jag ska såga mig själv redan på förhand. Utifrån det jag själv sett på de andra experterna så har många av dem varit väldigt stela och obekväma i början, men sen vuxit in i det och gör det väldigt bra nu. Imponerande bra till och med. Det tar tid att växa in i sin roll, så tyvärr får man väl säga är det nog en startsträcka, inte minst för mig som inte har någon erfarenhet alls.

Men någon bitterhet över att det blev det här – och inte ett tränarjobb – det känner han inte.

Tvärtom uttrycker Mellberg en tacksamhet över den här möjligheten och ser chansen att utvecklas.

Allting blir inte alltid som man tänkt sig. Men det påverkar inte Mellberg, för det har aldrig funnits någon stor plan för hur livet skulle bli.

– Så var jag som spelare med. Jag hade ingen utstakad karriärsväg, utan saker bara hände. Jag lever lite för stunden, så får vi se var det tar vägen.