TV4-profilens tabbe – plötsligt utan jobb

När Expressen når Frida Nordstrand befinner hon sig på Manchesters flygplats.

– Det blev tre timmars sömn i natt, säger hon.

Efter att ha bevakat den galna Champions League-åttondelen mellan Liverpool och Real Madrid är hon på väg till Tyskland för Leipzig-Manchester City.

Och betydligt fler matcher ska det bli framöver.

Tv-profilen har nämligen skrivit på ett nytt avtal med TV4/C More som förbinder henne till kanalen i fyra år till.

– Det känns jättekul, säger hon och fortsätter:

– Jag tror att det här är min elfte Champions League-säsong och den här turneringen är verkligen min bebis. Jag trivs så otroligt bra med de jag jobbar med – och för – så det känns fantastiskt.

Det var både självklart – och inte självklart – att det skulle bli en förlängning.

Dramat: Glömde bort att förlänga

Fotbolls-VM blev mycket roligare, ”om man får säga så”, än vad hon trott. Samtidigt blev det så intensivt att Frida Nordstrand glömde bort sitt eget avtal med C More.

– Jag måste verkligen betona att det här var helt och hållet mitt eget fel, säger Nordstrand och skrattar till.

– Jag gick runt och tänkte ”Det här är lugnt, det här löser vi senare”. Sen kom julen helt plötsligt.. och jag älskar verkligen julen mer än livet självt. Så jag glömde bort allt. Och avtalet gick ut vid årsskiftet.

Så på nyårsdagen stod du där, arbetslös?

– Haha, ja.

Frida Nordstrand fyller i:

– Jag hade hela tiden känt att det var så självklart att jag skulle förlänga. Sen blev det bara ”Nähä.. ska jag inte jobba här mer?”.

Hann du bli orolig?

– Ja, men lite. Det måste jag erkänna. Hur kunde jag vara så slarvig?

Ovissheten fick henne också att tvivla en smula på framtiden.

– Man började fundera på om det var dags för något nytt, dags att låta yngre förmågor ta efter. Jag hade några andra jobbalternativ, men det var aldrig konkret och det var heller inte så att jag spelade ut alternativ mot varandra.

– Jag tror att det var väldigt bra, för det fick mig att verkligen tänka och jag kom fram till att jag trivs så himla bra med alla jag jobbar med. Vi är verkligen ett otroligt bra gäng. Olika rättigheter kommer och går i den här branschen. Det viktiga är att man trivs med de man jobbar med.

Nordstrand: ”Kommer stå där med rullator”

Men nu är fyraårskontraktet påskrivet.

Den helvilda 2-5-matchen mellan Liverpool och Real Madrid förstärkte Nordstrands övertygelse om att det är i Champions League – och på C More – hon vill jobba.

– Det var helt sinnessjukt. Och verkligen ett uppvaknande. Det är ju så klart det här jag ska göra, det här är varför jag har gjort det här i elva år.

– Det var inte bara matchen i sig, utan också att jag vann min egen match, där i katakomberna. Under åren utvecklar man en relation med spelare, ledare och presschefer och det ät verkligen en kamp om intervjuerna. Det är klart att alla ville prata med Vinícius Jr efter matchen. Han pratade med två tv-kanaler efteråt och en av dem var C More.

Frida Nordstrand avslutar:

– Det är såna kvällar man lever för. Det är då man känner att man aldrig kommer vilja sluta med Champions League. Ni kommer få se mig stå där med rullator.