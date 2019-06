Skrattade åt hans ord – kan tysta tvivlarna

Han kom till Tottenham i maj 2014. Då hade de precis slutat sexa i ligan och bara lyckats spela till sig en topp fyra-placering en gång de senaste fyra åren.

Under Mauricio Pochettinos första säsong slutade Spurs femma. Sedan dess har de inte slutat utanför Champions League-placeringarna i ligan en enda gång och i helgen spelar de final i turneringen för första gången någonsin.

Detta trots att Pochettino under säsongen har insisterat på att titlar inte är det viktigaste för honom och hans lag. Ett uttalande han oundvikligen skulle hånas för, och som matade argumentet för att han inte kan vara en av Europas bästa tränare så länge han inte vinner någonting.

Men det som lätt glöms bort är att:

Hans uppgifter hittills under tränarkarriären har varit att dra upp två klubbar ur bottenträsket och göra ett etablerat topplag av en tredje.

De uppgifterna har han klarat av. Och i helgen skulle han kunna tysta ett av de sista argumenten som finns mot att han är en av de bästa tränarna som finns där ute.

* * *

I januari 2009 inleder Mauricio Pochettino sin tränarkarriär i Espanyol. Han ansluter till ett bottenlag som klubbens tredje tränare för säsongen med en enda uppgift: Håll laget kvar i La Liga.

Helt oprövad som tränare på högsta nivå, bara två dagar efter att han tagit över laget, ställs han mot Pep Guardiolas Barcelona i spanska cupen. Matchen mot ett av världens bästa fotbollslag någonsin slutar 0-0 och innan säsongen är över ska Pochettinos lag ha vunnit vårens ligamöte med 2-1.

Foto: CRISTIAN GONZALEZ / BILDBYRÅN

Espanyol slutar på säker mark i mitten av tabellen och Pochettino blir kvar i ett par år till under vilka han lyckas stabilisera klubben som mittenlag innan problemen börjar.

Under inledningen av säsongen 2012/13 hackar spelet så pass att tränaren, efter att ha börjat klaga på bristen på ekonomisk satsning, får gå redan under hösten. Men hans sätt att komma in och implementera en tydlig spelidé och därtill hans förmåga att hantera och göra sina spelare bättre hade redan givit eko i England och Southampton var nästa klubbadress.

Under sin första hela säsong där ledde han laget till sin högsta ligaplacering sedan början på 00-talet och slog poängrekord.

Ett arbete som tog honom till London och Tottenham år 2014.

– Att vinna Champions League? Det hade varit fantastiskt. Bara stänga de här fem åren och åka hem, säger Pochettino i början av maj 2019 när han får frågan om han trodde när han först kom till klubben att de skulle ha möjlighet att lyfta Champions League-pokalen.

Den 27 januari åker Tottenham ur FA-cupen efter en förlust mot Crystal Palace. Mauricio Pochettino hävdar att titlar inte är det viktigaste för honom och hans Tottenham. För dem handlar det snarare om att befästa sin position som ett ständigt topp fyra-lag i Premier League och att varje säsong spela i Champions League.

– Jag är inte besatt av att vinna. Självklart vill vi vinna, men för att komma dit måste vi skapa en vinnarmentalitet hos spelarna och i hela klubben, säger argentinaren enligt ESPN.

– Man vet aldrig om det tar ett år, två år, fem år. Men jag vet att vi är på god väg och inom de närmsta åren kommer vi vara en av kandidaterna till att börja vinna titlar.

Kanske inte ett särskilt kontroversiellt uttalade egentligen, men det väckte ändå kritik och målades på sina håll upp som ett bevis för en förlorarmentalitet som var enkel att peka på och skratta åt.

Foto: INSIDEFOTO / EPA / SCANPIX / INSIDEFOTO/SIPA USA SIPA USA

Och det ska sägas att tajmingen inte var den bästa. Spurs befann sig i ett läge i ligan där de i allra högsta grad var med och slogs med både Manchester City och Liverpool om samtliga tre topplaceringar i Premier League.

Samtidigt hade man tagit sig vidare från sin Champions League-grupp på ett förvisso skakigt maner med två vinster, två kryss och två förluster, men man var vidare. Och i åttondelsfinalen väntade Borussia Dortmund.

Även om de flesta kan enas i att Mauricio Pochettino har gjort Tottenham till någonting annat, någonting bättre, än vad de var när han kom in i klubben så väcktes här frågeställningen om huruvida han var rätt man att föra klubben till titlar eftersom han inte verkade bry sig nämnvärt om att vinna några.

Några månader senare har hans lag som bekant slutat fyra i ligan, men såväl Borussia Dortmund, Manchester City och Ajax är ute ur Champions League med Tottenham i final mot Liverpool.

De har köpt spelare för minst 100 miljoner pund mindre än övriga topp sex-konkurrenter i ligan de senaste åren, de betalar ut betydligt lägre löner och hade innan den nya arenan stod klar i början av april i år inte haft en ordentlig hemmaplan på två år.

Trots allt detta kan de, tack vare Pochettino, vara med och slåss med klubbar som har betydligt större resurser och bättre förutsättningar än de själva.

– Jag tänker inte på att skriva historia eller göra någonting speciellt. Det viktigaste är att vi försöker och tror på oss själva, precis som vi har gjort hela vägen hit, säger han till Sky.

– Jag skojar inte. Om jag skulle vinna Champions League med Tottenham den här säsongen, under de här omständigheterna, då kanske jag skulle behöva tänka på att göra någonting annat i framtiden. För ni vet, att försöka upprepa ett mirakel…