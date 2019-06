Lördagskvällens Champions League-final fick en oväntad twist när en kvinna iförd baddräkt stormade planen i första halvlek.

Senare samma kväll avslöjades det att det var den amerikanska supermodellen Kinsey Wolanski, 22, som olovligt beträtt planen.

Något som skulle komma att förklaras som en reklamkupp ackompanjerad av Wolanskis ryske pojkvän och Youtube-profilen, Vitaly Zdorovetskiy, 27.

Hur det skandalomsusade paret kuppade till sig exponering på bästa sändningstid – värd miljoner, är något som det spekuleras vilt i.

Men nu lägger de själva ut ledtrådar i sociala medier.

Vitaly: ”Blev tvungen att klä ut mig”

Sändningstiden som Wolanskis exponering beräknas, enligt experter vara värd cirka 38 miljoner kronor.

Den 22-åriga supermodellen har varit på omslag som Sports Illustrated och har haft en relativt stor skara följare i sociala medier. Men efter kuppen har antalet följare stigit lavinartat från omkring ett par hundra tusen till 2,5 miljoner på mindre än ett dygn.

Hennes pojkvän, Vitaly Zdorovetskiy, är en stor aktör på Youtube. Där har han en följarskara på cirka 10 miljoner som ser hans klipp, ofta skämt i någon form av sexuellt tema.

Vitaly gick under lördagskvällen ut på Instagram med att han var stolt över flickvännens agerande.

”Eftersom jag är bannlyst från alla arenor, blev jag tvungen att klä ut mig för att se min flickvän streaka Champions League finalen”, skriver han.

Delar ut signerade posters

Det är nämligen inte första gången som Vitaly är inblandad i just en planstormning. Under VM-finalen 2014 var det han själv som sprang in på planen, även om det inte är enda tillfället. Men sedan dess är han i alla fall bannlyst från att besöka arenor.

Men genom sin förklädnad visar nu bilden på Instagram hur han lyckades lura alla. I sin story i samma medieforum kan man även se hur Vitaly får tillgång till en medieackreditering – och släpps in.

Han har dessutom tagit sig tid att fotografera listan över personer med extra hög risk att storma plan, där hans eget namn toppar.

Firade med hamburgare

Vitaly Zdorovetskiy skriver nu på sin story att hans egen sida Vitaly Uncensored krashat efter flickvännens streaking. De har nu även börjat erbjuda 1000 posters, signerade Kinsey Wolanski.

Hur Wolanski firade kvällen? Hon köpte middag på McDonald's.



Det visade hon upp i sin story på Instagram medan hon förklarade att hon suttit bland Liverpool- fansen och sedan sprungit in på planen.

Efteråt firade Wolanski med mat på ”Donken”. Vitaly Zdorovetskiy skriver på sin Instagram story att man erbjuder posters signerade Kinsey Wolanski Foto: Instagram Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

LÄS MER: Kuppen i finalen värd 40 miljoner – hon stormade planen