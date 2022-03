Roman Abramovitj kan sälja Chelsea till Donald Trumps vän Woody Johnson

När Ryssland invaderade Ukraina riktades uppmärksammades Roman Abramovitjs kopplingar till president Vladimir Putin.

Den ryske oligarken - som ägt Chelsea sedan 2003 - avsade sig sig då kontrollen över klubben och lade sedan ut den till försäljning. Ett flertal intressenter radade upp sig men försäljningen pausades då Abramovitj blev föremål för sanktioner från så väl den brittiska regeringen som av EU.

En försäljning är dock fortsatt möjlig om den godkänns av brittiska myndigheter och i början av helgen rapporterades det att saudiska Saudi Media Group lagt ett bud på klubben motsvarande 33 miljarder kronor.

Chicago Cubs ägare vill köpa Chelsea

Nu ger sig ytterligare aktörer in i matchen.

Enligt Sky Sports har baseballklubben Chicago Cubs ägarfamilj, Ricketts, samt hedgefond-miljardären Ken Griffin gått samman och lagt ett bud på Chelsea.

– Som långvariga ägare av ett ikoniskt idrottslag förstår familjen Ricketts och dess partners vikten av att investera i framgång på planen samtidigt som man respekterar klubbens traditioner, supportrar och samhället”, säger en talesperson för investerarna enligt Sky Sports.

Trumps kompis blandar sig i matchen

Men det finns fler intressenter.

Woody Johnson, 74, var fram till så sent som förra året USA:s ambassadör i Storbritannien och är ett stort fan av klubben. Enligt The Sun hoppas han nu kunna snuva Saudi Media Group på affären. Johnsons bud ska ligga på 24 miljarder kronor men att han sedan tidigare har en fot i idrottsindustrin genom sitt ägandeskap av det amerikanska fotbollslaget New York Jets, samt en koppling till Storbritannien talar till hans fördel.

Enligt The Sun är Johnsons målsättning att förstärka Chelseas varumärke i USA - i en tid då flera stora sponsorer valt att säga upp sina avtal med klubben.

74-åringen är mångårig vän till USA:s förre president, Donald Trump. Den förre presidenten utsåg Johnson till ambassadör 2017 och 2019 donerade Johnson tiotals miljoner kronor till Trumps återvalskampanj.

Woody Johnson kommer från familjen bakom läkemedelsföretaget Johnson & Johnson. Familjens förmögenhet uppges uppgå till 350 miljarder kronor.

Chelsea möter Lille i Champions League på onsdagen.

ANNONS: Streama slutspelet i UEFA Champions League – bara på Telia och C More

LÄS MER: Roman Abramovitj smiter undan bevisen om Putin

LÄS MER: EU stoppar försäljning av vin och konst till Ryssland