Dunderskräll – i sista minuten

Under tisdagen inleddes Champions League-gruppspelet och först ut var Manchester United som reste till Schweiz för att ta sig an Young Boys i den första matchen.

Bortalaget fick en drömstart direkt och redan efter 13 minuter spräcktes nollan. Bruno Fernandes hittade, med en yttersida, fram till Cristiano Ronaldo som satte 1-0. Det var Ronaldos tredje mål i United-tröjan sedan comebacken. 36-åringen gjorde två i helgen mot Newcastle.

Wan-Bissaka fick direkt rött kort

Sedan började gå tyngre för United. Med drygt tio minuter kvar av den första halvleken stod högerbacken Aaron Wan-Bissaka för en tuff tackling på hemmaspelaren Martins Pereira. Domaren tvekade inte en sekund och visade ut Uniteds storstjärna.

– Han riskerar att bryta benet på motståndaren, huvudlöst. Men det är i alla fall sportsligt att gå fram och be om ursäkt, säger kommentatorn Christoffer Kviborg i C More.

Ole Gunnar Solskajer agerade därefter direkt och plockade ut Jadon Sancho och istället tog in Diogo Dalot. Manchester United leder efter den första halvleken med 1-0.

I den andra halvleken trycktes Manchester United tillbaka och i den 67:e minuten kom 1-1. Moumi Ngamaleu hann före inbytte Raphael Varane och petade in kvitteringsmålet. Hemmalaget forcerade sedan och i den 95:e matchminuten kom 2-1. Jesse Linagard stod för ett horribelt hemåtspel och bollen hamnade hos Theoson Siebatcheu som enkelt kunde rulla in 2-1 bakom en chanslös David de Gea.