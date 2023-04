Reagerar på märkliga bilderna på stjärnan

Det var aldrig ens nära.

Chelsea föll med 0-2 hemma på Stamford Bridge, samma siffror som man tidigare fallit med nere i Spanien.

Real Madrid är därmed klart för semifinal, medan krisklubben från London får fokusera på att avsluta, i den mån det går, säsongen på ett snyggt sätt hemma i England.

Efter uttåget ur Champions League sprids nu bilder på Chelseas João Félix. Portugisen, inlånad från Atlético Madrid, inledde matchen på bänken och byttes in först i den 67:e minuten, då hemmalaget låg under med 0-1.

Läget i Champions League ■ Napoli-Milan 1-1 (Milan till semifinal) ■ Chelsea-Real Madrid 0-2 (Real till semifinal) Kvällens matcher: ■ Bayern München-Manchester City (0-3) ■ Inter-Benfica (2-0) Visa mer

Märkliga bilderna på Félix

Efter slutsignalen hängde nämligen Félix med Real-spelare i Stamford Bridges katakomber. Detta i stället för att gå in i omklädningsrummet tillsammans med sina lagkamrater.

– Han satt där precis hela tiden, han gick inte ens in i Chelseas omklädningsrum, vilket är anmärkningsvärt. Han satt med dem (Real Madrid-spelare) och garvade, som att han var en i Real-gänget, säger Frida Nordstrand i C More.

Reportern fortsätter:

– Det var fram till att Florentino Pérez (klubbpresident) kom och drog in alla i deras omklädningsrum, för att han skulle hålla något tal, tacka dem eller liknande, som Felix masade sig in i Chelseas omklädningsrum. Det är lite speciellt att han dissade sitt eget gäng och hängde där, då han inte gick in i omklädningsrummet förrän alla hade lämnat.

C Mores expert Vicki Blommé förvånades över bilderna på stjärnan.

– Det känns som att han vill byta klubb, men samtidigt ägs han också av rivalen Atlético Madrid. Att då sitta där och skratta när han vet att de här bilderna riskerar att komma ut... Det är lite osmart, säger hon.