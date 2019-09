Det portugisiska stjärnmötet mellan Cristiano Ronaldo och arvtagaren Joao Felix slutade mållöst.

Precis som första halvleken mellan Atlético Madrid och Juventus.

Men i andra exploderade tillställningen.

Hector Herrera räddade en poäng för Atlético

Tre minuter efter paus knorrade Juan Cuadrado in 1-0 i krysset för Juventus. Kvarten senare ökade Blaise Matuidi på när han nickade in 2-0.

Juventus såg ut att gå mot en drömöppning på Champions League-säsongen – men Atlético ville annat.

Stefan Savic nickade in 1-2 i 69:e minuten och i 90:e minuten kvitterade inhoppande Hector Herrera. Mexikanen, som kom in i 75:e minuten och gjorde sin första match för Atlético, nickade in en hörna till 2-2.