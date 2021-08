Olof Mellberg blir CL-expert i höst

Olof Mellberg hade tränaruppdraget i Helsingborg under drygt en säsong. Men när det stod klart att HIF trillade ner till superettan förra säsongen valde Mellberg att självmant kliva av.

I en tidigare intervju med SportExpressen sa Mellberg att han trivs bra med att vara tränare och att han gärna skulle fortsätta vara det.

– Jag har trivts väldigt bra i vår miljö och jag trivs väldigt bra med att vara tränare. Jag har sett väldiga möjligheter att utvecklas hela tiden. Roligt är det bara om man vinner, men man kan ändå trivas med utmaningen och uppgiften, och det har jag gjort. Sen blir det tungt och ledsamt när det blir som det blir, sa Mellberg.

Mellberg blir expert i C More

Sedan dess har 43-åringen varit arbetslös – men nu kan SportExpressen avslöja hans nästa jobb.

Den forne landslagsstjärnan kommer att vara expert i C More under Champions League-sändningarna. Världens bästa klubblagsturnering börjar i mitten av september och innehåller lag som PSG, Manchester City, Real Madrid och Manchester United. Malmö har en chans att ta sig till gruppspelet, men då måste de besegra bulgariska mästarna Ludogorets.

Nent Group, där Viaplay ingår, hade rättigheterna till Champions League men C More köpte rättigheterna förra året och kommer att sända turneringen i tre år framåt. Enligt Dagens Media kostade affären mer än tre miljarder kronor.

SportExpressen har sökt TV4 för en kommentar, men utan framgång.

