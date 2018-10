Victor Nilsson Lindelöf har haft en lovande inledning på säsongen och startat vid flera tillfällen för sitt Manchester United.

Men i helgen gick det grus i maskineriet borta mot West Ham då han olyckligt styrde in ”Hammers” 2–0-mål i egen bur innan han blev utbytt tidigt i den andra halvleken.

”Han var överallt och ingenstans men startade som vanligt matchen. Yarmolenkos avslut gick in via Lindelöf, som var sen in i brytningen", skrev Manchester Evening News om svenskens insats.

Victor Nilsson Lindelöf petas mot Valencia

Och i tisdagens Champions League-match hemma mot Valencia har hans plats i startelvan ersatts av Eric Bailly.

Efter matchen mot West Ham i helgen uppmärksammades bilder på Victor Nilsson Lindelöf i samband med bytet. José Mourinho verkar inte ha varit framme och tagit svensken i hand.

”Mourinho tackade inte Lindelöf, som gick rakt ner i spelartunneln. Han verkade åka på en skada i den första halvleken och kanske lyckades han inte skaka av sig den”, skrev Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst på Twitter.