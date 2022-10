Intresset för matchen mellan Malmö FF och Union Berlin är stort, framför allt från de gästande supportrarna. Tyskarna har fått 1025 biljetter och en dialog förs mellan klubbarna för att de ska få loss fler.

Oavsett hur många som står på bortasektion i slutändan så kommer gästerna få stort stöd.

– Det är alltid roligt att få lite motstånd på läktaren också, säger Malmö FF:s lagkapten Anders Christiansen.

Vill ha stöd från uppvärmningen

Dansken förväntar sig däremot att hemmapubliken kommer matcha bortasektionen – utan problem.

Christiansen känner sig redo för att starta – men vet inte hur många minuter kroppen orkar. Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det kommer vara ett otroligt stöd och vi behöver all den energin vi kan få från supportrarna. Vi vet att det är speciellt att komma till Malmö och det tror jag också att andra lag i Europa vet. Vi hoppas så klart på ett nytt bra stöd i morgon, redan under uppvärmningen och sen under hela matchen, säger han och fortsätter:

– Alla pratar om de magiska Europakvällarna här och det är för att supportrarna gör dem speciella. Vi brukar alltid få fantastiskt stöd, men i Europa brukar det alltid bli lite extra. Det är något vi spelare pratar om och utan tvekan ger det oss mycket på plan.

Därför är publiken viktig

Även Åge Hareide ser fram emot läktarkampen men oroa sig inte för att Union Berlin-supportrarna hörs mer.

– Den vinner Malmö, säger MFF:s huvudtränare.

Precis som sin lagkapten poängterar han hur viktigt stödet på läktaren är för laget.

En interntävling inledde onsdagens träningspass. Foto: IMAGO/MATTHIAS KOCH / IMAGO/MATTHIAS KOCH WWW.IMAGO-IMAGES.DE

– Framföra allt mot Norrköping så var det bra tryck och stämningen på läktaren var en anledning till att vi kom tillbaka i den matchen. Det är helt obeskrivligt, fantastiskt, säger han och fortsätter:

– Det är en sådan styrka i laget här att ha det folket bakom oss. Du får känslan av att du klarar av allt. Du får energi när du ser den väggen och det lyfter dig. Motståndarna bli nog lite överraskade, för den här arenan är så tajt så du får dem så tätt inpå dig. På de stora arenorna så är det mycket folk, men de klarar inte att skapa samma häxkittel som här.

Inte orolig för stök

Under säsongen har flera matcher blivit avbryta på grund av inkastade saker på planen och spelarna har påpekat att det kan göra att momentum försvinner.

Flera Union Berlin-supportrar ska ha köpt biljetter på Malmö FF:s sektioner, men Hareide är inte rädd för att det ska orsaka avbrott under själva matchen.

– Nej, jag tror inte det. Om de skulle sitta bland MFF-publiken så tror jag inte de stör, tyskarna är ordningsamma. Vi har haft liknande matcher där det inte varit problem. Det är mer problem när det kommer folk från Stockholm, säger han.

Tv: Se mer från allsvenskan: