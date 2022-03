I den första åttondelsfinalen var det Anthony Elanga som såg till att Manchester United hade chansen på allvar inför returen.

Väl där blev dock Atletico Madrid för starka för det engelska laget där just Elanga fanns med från start.

Han hade också en av Uniteds första målchanser i matchen. För med lite mindre än kvarten spelad hotade han Jan Oblak i mål med ett avslut på passning från Bruno Fernandes.

Efter lite mer än en halvtimmes spel rullades dock matchens första boll i nät. Men framspelaren Llorente var offside innan bollen hittade till Joao Felix som satte den i nät. Därmed dömdes målet bort.

Lodi hjälte för Atleti

Men trots det tog spanjorerna ledningen bara några minuter före pausvilan.

Detta sedan Renan Lodi blivit målskytt på nick till 1–0 bakom David de Gea.

Väl i den andra halvleken hade båda lagen ett par bra chanser. Dels United via Elanga, men Rodrigo De Paul fick även han till ett avslut för bortalaget från Madrid. Men de Gea stod emot på nytt när han sträckte ut mot krysset.

I den 68:e minuten byttes Elanga ut mot Marcus Rashford. Men det hjälpte föga för hemmalaget som inte heller fick till någon vidare forcering.

I stället vann Atletico Madrid med 1–0 och tog sig vidare i turneringen.

Victor Nilsson Lindelöf blev kvar på bänken i 90 minuter plus tillägg.

– Atletico Madrid har varit lite under press och Diego Simeone har varit lite ifrågasatt. Men man skickar ju ned United lite i avgrunden för den här säsongen, säger Olof Lundh i C More efter matchen.

ANNONS: Streama slutspelet i UEFA Champions League – bara på Telia och C More