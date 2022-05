Villarreal tog sig knappt över på offensiv planhalva när de gästade Anfield förra veckan och Liverpool vann det första mötet med 2-0.

Hemma på Estadio De La Cerámica tog det däremot inte ens tre minuter för Villarreal att få hål på Alisson Becker då Boulaye Dia satte bollen från nära håll.

– Bara de tre första minuterna är en helt annan intensitet än vad Villarreal visade under 90 minuter på Anfield, säger Hasse Backe i C More.

Liverpool illa ute

Villarreal fortsatte att spela med en intensiv press och offensiv frenesi.

Strax före paus ropade hemmalaget på straff efter att Giovani Lo Celso gått omkull i en duell med Alisson Becker men domare Danny Makkelie friade.

Kort därefter kom däremot jublet då Dani Parejo slog en svepande boll från egen planhalva. Etienne Capoue tog ner bollen ute till höger och slog ett inlägg som hittade Francis Coquelin som nickade in 2-0 och spanjorerna hade därmed ”ätit upp” Liverpools försprång inför den andra halvleken.

– De är inte synkade och känns stressade av den höga pressen som Villarreal sätter in, säger Vicki Blommé om Liverpools första halvlek i C Mores studio.

Tredje finalen på fem år

Liverpool återtog kommandot i den andra halvleken och pressade ner Villarreal. Efter en dryg timmes spel fick laget utdelning genom Fabinho som satte bollen mellan benen på Rulli i hemmamålet.

Det blev starten på en vändning.

12 minuter senare satte Sadio Mané bollen i mål efter att Rulli missbedömt en djupledsboll och kommit på mellanhand.

– Han kommer snett och feltajmat, Geronimo Rulli, och då hugger han direkt, Sadio Mané, säger Backe.

Målet innebar 3-2 i matchen och 5-2 totalt till Liverpools favör.

Laget är därmed klart för sin tredje Champions League final på fem år. Om det blir Real Madrid eller Manchester City som står för motståndet avgörs under onsdagskvällen.

– Det kommer bli en mardröm oavsett. Vilka vi än möter måste vi vara redo, men vi har en rätt bra trupp också som kan få vilket lag som helst att lida, säger Liverpools Virgil van Dijk vid C More/Telias intervjumikrofon.

