Villarreal är sensationsartat framme i semifinalen av Champions League. Detta efter att ha slagit ut Juventus och Bayern München i åttondels- och kvartsfinal.

I semifinalen ställs de mot Liverpool och lagen ställdes mota varandra i den första av två matcher under onsdagskvällen.

Väl på Anfield stod ”De gula ubåtarna” från Spanien också emot länge och väl mot favoriterna Liverpool.

För efter 45 minuters spel var ställningen nämligen 0–0.

Men i den andra var det hemmalaget som skulle göra processen relativt kort. För de kom ut och tryckte på offensivt från start.

Självmålet ställde målvakten

I den 53:e matchminuten kom sedermera ledningsmålet. Då var det Jordan Henderson som fick bollen till höger och när han närmade sig kortlinjen måttade han ett inlägg mot straffområdet.

Det tog sedan på Pervis Estupiñán och gick i mål i en hög båge över en ställd Geronimo Rulli i mål.

– Det var ett viktigt mål och det är klart att det var lite tur. Men den gick in, sade Henderson själv i C More.

Sedan tog det bara två minuter innan 2–0-målet kom för Liverpool.

Då var det Sadio Mané som spelades fram med en nätt genomskärare och bara kunde peta bollen i mål bakom Rulli.

– Liverpool gör ett mästerligt ryck i början av den andra halvleken, sade Lasse Granqvist i C More.

Henderson: ”Måste göra allt för att vinna”

Därefter orkade inte Villarreal resa sig utan Liverpool hade även en boll ytterligare i mål, men som vinkades av för offside.

I slutändan skrevs också slutresultatet till 2–0 sedan Villarreal inte skjutit ett enda skott på mål.

– Det var en bra insats. Det ska vi vara nöjda med för de är välorganiserade. I halvtid sade vi att vi bara skulle fortsätta jobba för att kunna ta över matchen. Vi skulle bara fortsätta köra på och till sist gjorde vi mål, säger Liverpoolkaptenen Henderson.

Nu har Liverpool en bra chans att avancera till Champions League-final. Den andra matchen i dubbelmötet spelas i nästa vecka.

– Vi måste bara kliva in där och göra allt för att vinna. De är bra men vi ska göra det som krävs för att ta oss vidare.

