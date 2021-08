”Kommer jaga ett mål för att skaka om MFF”

2–0 på hemmaplan - och ett guldläge i kväll.

Håller Malmö FF undan innebär det en ny stor framgång och ett nytt äventyr i Champions Leagues gruppspel.

– Jag förväntar mig att de kommer gå ut och anfalla direkt. De behöver vinna och göra mål.

– De är väldigt bra offensivt, så jag tror vi måste gå ut och klara av att hantera de första minuterna av matchen. Vi behöver vara kompakta och hjälpa varandra. Det är också viktigt att vi försöker hålla i bollen, skapa chanser och göra mål, säger Anders Christiansen inför bortamatchen mot bulgariska Ludogorets.

Olof Lundh, reporter och expert på C More, varnar också för detsamma som Christiansen, och tror att det största hotet mot MFF är Ludogorets styrka på hemmaplan.

– De får stöd på läktarna av 5000 supportrar och dessutom får man tillbaka Kiril Despodov som var avstängd i första matchen. Den bulgariske landslagsmannen är ett offensivt hot som stått för 30 poäng på 38 matcher i Ludogorets och stod för ett av målen när man slog ut Olympiakos.

Vad är de största nycklarna för Tomassons lag inför kvällens match?

– Det handlar väl om att behålla lugnet och tålamodet när Ludogorets likt Rangers kommer att jaga ett ledningsmål för att skaka om Malmö FF. Inte riskera några dumma tacklingar. Att våga anfalla när lägen ges och förhoppningsvis utnyttja de chanser man får.

