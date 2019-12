I februari drar Champions League i gång igen, och då är det dags för åttondelsfinaler. I dag lottades gruppspelets ettor mot tvåorna, och vi har en hel del spännande fajter att se fram emot.

Emil Forsbergs RB Leipzig får möta Tottenham, som under ledning av José Mourinho har spelat upp sig under vintern. Succélaget från Serie A, Atalanta, som inledde gruppspelet med tre förluster och ändå tog sig vidare ställs mot Valencia som just nu ligger på en åttondeplats i La Liga. Dessutom ställs PSG-tränaren Thomas Tuchel mot sin gamla klubb Borussia Dortmund. Tvåorna från gruppspelet inleder åttondelsfinalerna på hemmaplan, således får gruppettorna fördelen att avsluta på hemmaplan.

Det innebär att Liverpool får återvända till Wanda Metropolitano där de i somras vann sin sjätte Champions Leaguetitel i historien för sitt möte mot Atletico Madrid.

– Madrid är en plats som vi har fantastiska minnen i från, alla i den här klubben. Så det är bara härligt. Skillnaden den här gången dock är att vi möter Atletico den här gången och det är deras hemmaplan, säger Jürgen Klopp till Liverpools hemsida.

Klopp: ”Tror inte de jublar över att de fick Liverpool”

När Liverpool vann CL-finalen mot Tottenham så fick de låna hemmalaget omklädningsrum. Klopp skojar om att de ska be om att få låna det på nytt.

– Vi kanske kan fråga dem om vi kan få det på nytt? Det var väldigt fint nämligen, fullsmockat med Liverpoolattiraljer. Men jag tror de har gjort sig av med dem.

Liverpool leder Premier League överlägset, de har vunnit 16 av de 17 matcher de spelat så här långt. Atletico Madrid å sin sida ligger femma i La Liga, sex poäng bakom ledande Barcelona och Real Madrid.

Atletico har dock ligans bästa försvar, de har endast släppt in 10 mål på 17 matcher.

– Det är en väldigt tuff lottningen, men sett till kvalitén på lagen så kan det bli fyra-fem ”finaler” redan nu i åttondelsfinalerna, säger Klopp, som dock är säker på att hans lag har vad som krävs för att ta sig vidare.

– Jag tror inte att Diego Simeone (Atletico Madrids tränare) springer runt och jublar över att de fick Liverpool om jag säger så.

Åttondelsfinalerna i Champions League: Borussia Dortmund-Paris SG Real Madrid-Manchester City Atalanta-Valencia Liverpool-Atletico Madrid Chelsea-Bayern München Lyon-Juventus Tottenham-RB Leipzig Napoli-Barcelona Visa mer Visa mindre

