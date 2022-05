Champions League-finalen mellan Liverpool och Real Madrid avslutar säsongen för de Europeiska klubblagen.

Tusentals supportrar från Spanien och framför allt England hade tagit sig till Paris för att se jättematchen.

Men tjugo minuter innan avspark var det fortfarande glest på läktarna på Stade France.

Enligt C Mores utsända duo Frida Nordstrand och Olof Lundh var det kaos vid insläppet till arenan.

– Det är hög säkerhet vilket man kan förstå. Det gör att man inte släpper in folk. Det har lett till att en del desperata Liverpoolsupportrar försöker ta sig in ändå, säger Lundh i C Mores sändning.

Han fortsätter:

– Det är möjligt att de har haft biljetter, men det har tagit för lång tid. Det är stökigt. Många är inne, men många har inte gjort det och det är frustrerat.

Svårt att komma in på arenan

Flera brittiska journalister på plats i Paris vittnar om kaotiska scener utanför arenan där det ska vara mycket svårt att komma in på Stade de France.

”Det är omöjligt att ta sig in på arenan. Det här verkar vara väldigt farligt. Totalt kaos”, skriver den tidigare landslagsanfallaren Gary Lineker på Twitter.

Enligt AP:s sportreporter Rob Harris har supportrar köat i timmar utanför Stade de France utan att komma in. Därtill ska arrangören har stängt minst en av ingångarna till arenan.

Journalisten Andy Kelly vittnar om att supportrar köar utanför arenan med biljetter till en ingång som har stängts utan någon förklaring.

Independents Mark Critchley rapporterar att polisen har använt pepparspray utanför arenan. Även Oliver Holt, sportkrönikör på Daily Mail, rapporterar att tårgas har använts utanför arenan.

Samtidigt rapporterar den spanska tv-kanalen El Chiringuito att supportrar försökt klättra över staket för att ta sig in på arenan i tid till avspark.

Ilska mot Uefas förklaring

Uefa uppger att matchen har skjutits upp i 15 minuter på grund av att många supportrar har kommit sent till arenan.

”Det är nonsens från Uefa att det beror på att supportrar har kommit sent. Jag vet att Liverpools supportrar kom till Stade de France för två och en halv timmar sedan och som precis har kommit in på arenan. Total brist på organisation. Farliga flaskhalsar”, skriver The Athletics James Pearce som bevakar Liverpool på Twitter.

”Grattis Uefa till den här totala röran till en final. Galen brist på förberedelse”, skriver den initierade reportern Jonathan Johnson på Twitter.