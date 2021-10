Griezmann utvisad – och tvåmålsskytt

Mohamed Salah är i storform och behövde bara drygt sju minuter för att briljera mot Atlético Madrid.

Han vek in från högerkanten och placerade in matchens första mål med sin vänsterfot. Egyptiern gjorde dock inte allt själv eftersom lagkamraten James Milner stod framför mål och rörde bollen med en lätt touch innan den gick i nät.

Fem minuter efter ledningsmålet utökade Liverpool till 2-0 när Naby Keita fick en drömträff utanför straffområdet.

Griezmann fick rött kort

Atlético Madrid replikerade sju minuter senare när Antoine Griezmann styrde in reduceringen och en dryg halvtimme in i matchen nätade fransmannen igen. João Félix fina förarbete gjorde att Griezmann kunde placera in 2-2 till höger om Alisson Becker i målet.

Antoine Griezmann fortsatte att vara i händelsernas centrum i den andra halvleken. Han gick upp högt med benet när han försökte nå bollen men i stället för bollen träffade han Roberto Firmino i huvudet med sina dobbar.

Sparken gjorde att Griezmann fick rött kort och Atlético Madrid fick fortsätta matchen med tio man.

Efter utvisningen kom avgörandet från Liverpool med en kvart kvar av matchen. Mohamed Salah fick chansen från straffpunkten och satte målet som gjorde att Liverpool går upp på nio poäng efter tre matcher i grupp B.

