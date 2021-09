Målfesten: Man City krossade RB Leipzig

Säsongens första halvlek i Champions League blev inte rolig för Emil Forsbergs Leipzig. Hemmalaget Manchester City satte högsta fart direkt och satte tryck på gästerna från Tyskland.

Och det skulle inte dröja länge innan utdelningen kom.

I den 16:e minuten kunde Nathan Aké skaka av sig bevakningen från Nordi Mukiele och knoppa in 1-0 till Manchester City efter en hörna.

Men det skulle bli värre för Leipzig, och framför allt för fransmannen Mukiele.

Efter en knapp halvtimme slog Kevin de Bruyne ett svepande inlägg från höger som inte såg speciellt farligt ut. En ohotad Nordi Mukiele försökte nicka hem bollen till Peter Gulacsi, men målvakten hade lämnat sin linje för att plocka ner inlägget. Både Gulacsi och Mukiele kunde se bollen rulla in i det tomma målet fram till 2-0 för Manchester City.

Efter självmålet blev Mukiele liggandes i gräset med ansiktet begravet i händerna.

KVÄLLENS MATCHER Besiktas - Dortmund 1-2 FC Sheriff - Sjachtar Donetsk 2-0 Inter - Real Madrid 0-1 Atlético Madrid - Porto 0-0 Club Brügge - PSG 1-1 Liverpool - Milan 3-2 Manchester City - RB Leipzig 6-3 Sporting - Ajax 1-5 Visa mer

Målfest mellan City och Leipzig

De två snabba målen i första halvlek var bara början. Christopher Nkunku reducerade strax innan halvtid innan Manchester City replikerade via Riyad Mahrez.

3-1 i paus, och i andra halvlek var det full fart framåt som gällde från båda lagen. Manchester City vann till slut matchen med 6-3. Bland annat bjöd miljardvärvningen Jack Grealish på ett mycket vackert solomål när han satte hemmalagets fjärde mål.

– Det var en match som verkligen hade allt. Vi är nöjda över att ha vunnit mot ett bra lag fullt med unga och lovande spelare, säger Jack Grealish.

Mittfältaren gjorde sin första match i Champions League efter sin övergång till Manchester City från Aston Villa i somras.

– Jag har väntat på det här ett tag. Jag har knappt kunnat vänta de senaste veckorna. Det var en fantastisk kväll, säger han.

Emil Forsberg: ”Vi är sårade”

Emil Forsberg var delaktig i Leipzigs första mål. Vid ställningen 4-2 blev han utbytt och fick se sista halvtimmen från bänken.

– Vi släpper in för enkla mål. 2-1, 3-1, 3-2. Vi gör det bra, men släpper in för enkla mål, säger Forsberg till C More.

Leipzig har fått en tung start på säsongen. Laget har förlorat tre raka matcher. På de två senaste matcherna har man släppt in tio mål.

– Just nu skulle jag säga att självförtroendet är rubbat. Det märker man när vi släpper in mål. Men så här är det i fotboll. Nu är vi sårade, men nu får vi titta framåt. Vi har Köln på söndag och det är en match vi måste vinna, säger Emil Forsberg.