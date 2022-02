”Spela honom från start – Rashford gör ingenting”

Kvällens stormöte i Champions League var åttondelsfinalen i Spanien mellan Atletico Madrid och gästande Manchester United.

Victor Nilsson Lindelöf fick chans från start i United medan Anthony Elanga stod utanför startelvan.

Med hemmapublikens stöd tog Atletico Madrid ledningen i den sjunde minuten efter ett stenhårt inlägg från Renan Lodi in i boxen där en framrusande Joao Felix fick pannan på bollen snabbast och kunde nicka in bollen i mål via den vänstra stolpen.

United hade svårt att komma till bra lägen, i stället var det Atletico Madrid som såg ut att kunna utöka sin ledning innan halvtid när Sime Vrsaljko fick chansen att på ett inlägg kunna nicka in bollen, men fick en klockren ribbträff.

Elanga byttes in och nätade direkt

I den andra halvleken byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter att ha dragit på sig ett gult kort, men bara några minuter senare kom nästa svensk in på plan efter att Anthony Elanga ersatt Marcus Rashford.

Och det skulle vara ett lyckat drag. För i den 80:e minuten, fem minuter efter att han klivit in på planen, lyckades Elanga bryta sig igenom försvaret, ta emot en passning från Bruno Fernandes och sätta in kvitteringen.

– Att göra 1-1 här, det är Elanga-klass. Makalöst, vilket inhopp, vilken dröm, säger C Mores expert Hasse Backe i sändningen.

Svenskens mål blev också det sista och resultatet 1-1 ger också United en stor fördel inför returen den 15 mars när man också får spela på hemmaplan.

– Han spelar inte med tröja 36 nästa år. Han har tagit enorma steg, säger Kim Källström i C Mores sändning.

– Det är inte ett lätt mål, men det bygger på att Elanga tar löpningarna som inte Ronaldo, Rashford och Sancho inte gjorde, fortsätter Källström.

Den före detta stormittfältaren vill nu se Elanga från start i United framöver.

– Nu tänker man ”spela honom från start”, för Rashford gör ingenting.

ANNONS: Streama slutspelet i UEFA Champions League – bara på Telia och C More

Därför kan Champions League-finalen flyttas