Harder stor hjälte – sänkte Juventus

Chelsea inledde Champions League-säsongen med att spela 3-3 i en smått galen match hemma mot Wolfsburg.

Under onsdagen var det dags för att resa till Turin för att ta sig an Juventus – och fjolårsfinalisten var klart det bättre laget och hade stort övertag – men det dröjde en halvtimme innan målet skulle komma. Erin Cuthbert fick bollen och drev in från sin kant. 23-åringen insåg möjligheten och tog sig hela vägen till straffområdet och pangade dit ledningsmålet.

Harder stor matchhjälte

Men bortalagets glädje blev kortvarigt. För sex minuter senare satte Juventus 1-1 genom Barbara Bonansea.

I den andra halvleken tog Chelsea återigen kommandot. I den 62:a matchminuten satte Pernille Harder 2-1 efter flipperspel i straffområdet. Juventus forcerade för ett kvitteringsmål men Londonklubben höll undan och åkte hem med tre mycket värdefulla poäng. I och med segern toppar Chelsea grupptabellen tillsammans med Wolfsburg. Båda lagen står på fyra poäng efter två matcher.