Haalands skräck- siffror: ”Är slöseri”

Manchester City fick ”bara” med sig en poäng från Leipzig, detta efter att Joško Gvardiol stångat in 1-1.

Gästernas mål gjordes av Riyad Mahrez, medan lagets överlägset bäste målskytt Erling Haaland hade det betydligt tuffare.

Faktum är att han var helt osynlig.

Först i den 67:e minuten rörde norrmannen bollen i offensivt straffområde för första gången. Haaland har öst in mål för Manchester City under debutsäsongen – sensationella 32 mål på lika många matcher – men trots det har han under den senaste tiden varit ifrågasatt.

Nyligen ställde sig Jamie Carragher frågan om Haaland valt fel klubb.

Efter matchen mot RB Leipzig sa Pep Guardiola så här:

– Haaland? Han har anpassat sig till Manchester Citry till hundra procent. Men vi måste hitta honom oftare, få fram bollen till honom.

Thierry Henry: ”Måste göra mer”

Experten Thierry Henry är av samma uppfattning.

För det är ett återkommande mönster att Erling Haaland rör bollen väldigt sällan i motståndets straffområde. Speciellt när Manchester City spelar på bortaplan.

– Det handlar om hur City kan göra honom bättre. Titta på hur många touch han har i boxen när City spelar på bortaplan. Det är inte bra. Hur kan de siffrorna bli bättre? Det är inte kritik, det han gör är galet, men ibland måste man göra mer, säger han.

Erling Haalands statistik Antal touch i motståndarnas straffområde på bortaplan. Ett par exempel: Arsenal - 6 Newcastle – 6 Sevilla – 6 Man United – 5 Chelsea – 2 Tottenham – 0 Dortmund – 0 Visa mer

Henry menar att Haaland alltför ofta blir stillastående centralt i straffområdet, väntandes på bollen, i stället för att söka sig utåt för att skapa passningsmöjligheter.

Han jämför med Real Madrids Karim Benzema

– Det blir förutsägbart för försvararna.

Jamie Carragher utvecklar sitt resonemang kring om Erling Haaland, sin galna målstatistik till trots, har valt fel lag.

– Det låter kanske löjligt, med tanke på hur många mål han har gjort, men jag tror inte att vi har sett hans fulla repertoar och styrka i Manchester City.

– Hans målstatistik är fullständigt fantastisk. Men det är en debatt om han måste anpassa sig till City eller tvärtom. Han måste vänja sig vid Citys spel. Det är inget kontringslag som i Bundesliga, men City.. om de inte spelar bollen oftare så slösar man bort hans talang.