Lördagskvällens Champions League-final mellan Liverpool och Real Madrid, som spanjorerna vann med 1-0, föregicks av kaosscener.

20 minuter innan avspark var det fortsatt glest på läktarna inne på Stade de France i Paris.

Utanför var frustrationen stor.

Enligt flera brittiska medier hade mängder av supportrar köat i tre timmar utan att komma in. Därtill ska arrangören ha stängt minst en av entréerna till arenan utan att ge någon förklaring.

Uefa har fått massiv kritik för de organisatoriska bristerna inför finalen. Enligt förbundet var det falska matchbiljetter som orsakade problemen, en förklaring som inte köps av många.

”Grattis Uefa till den här totala röran till en final. Galen brist på förberedelse”, skrev den initierade reportern Jonathan Johnson på Twitter.

”Det är nonsens från Uefa att det beror på att supportrar har kommit sent. Jag vet att Liverpools supportrar kom till Stade de France för två och en halv timmar sedan och som precis har kommit in på arenan. Total brist på organisation. Farliga flaskhalsar”, skrev The Athletics James Pearce.

Gravida frun flydde tårgaskaoset

Frustrationen ledde till att flera supportrar försökte ta sig in genom att klättra över stängslet.

Och det var då det blev riktigt stökigt.

Enligt Le Parisien använde polisen tårgas för att kunna skingra folkmassorna utanför Stade de France, arenan som står som värd för OS om två år.

Tidningen skriver att åtminstone 174 personer ska ha skadats lindrigt i samband med tumultet. Totalt ska 68 personer ha gripits och av dem ska 39 ha tagits in till förvar.

Liverpool har på sin officiella hemsida gått ut med ett pressmeddelande där de kräver att Uefa startar en utredning kring hur tumultet kunde uppstå.

”Vi är extremt besvikna över problemen som uppstod vid entrén och den uteblivna säkerhet som Liverpools supportrar mötte i kväll på Stade de France. Det här är den största matchen i Europa och supportrar ska inte behöva uppleva sådana scener”, skriver de.

En av alla supportrar som drabbades av kaoset var Marvin Matip, bror till Liverpools mittback Joel Matip.

För Sky Sports berättar han att han, tillsammans med sin familj och gravida fru, tvingades fly polisens tårgas och söka skydd i en restaurang.

Marvin Matip är starkt kritisk till arrangörens förberedelser och polisens agerande.

– Det är ovärdigt en Champions League-final! Att använda tårgas på områden där det finns barn och oskyldiga supportrar.. det är farligt, säger han.