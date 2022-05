I ett inlägg på Instagram berättar C Mores Frida Nordstrand om hur hon och kollegan Hasse Backe kämpade med att frakta hem vad de då trodde var unika glas som de köpt under en resa till Polen - för att sedan få reda på att glasen gick att köpa i Sverige.

– Backe är guld men där var det en svacka. Där gick han bort sig totalt. Annars öppnar han många dörrar, säger Nordstrand med ett skratt.

En annan gång Hasse Backe försökt hjälpa henne var när gymmet på hotellet de bodde på inför Villarreals hemmamöte med Liverpool var stängt. Anledningen var att Liverpools spelare bodde på samma hotell.

”Tog en kaffe med honom”

– Det sjuka är att de inte ens använde gymmet. Det var ett jättedåligt gym. De hade bara stängt av hela den våningen och alla andra dagar i veckan hade jag stuckit ut och sprungit men det var tokspöregn, som monsunregn, i flera dagar, förklarar Nordstrand.

Hasse Backe hade däremot jobbat med Liverpools fystränare under sin tid i Manchester City och försökte dra fördel av sina kontakter för att hjälpa sin kollega.

– Det var världens apparat att försöka ta mig in där. Han (Backe) tog ett möte med honom för att ta en kaffe och lösa den här situationen åt mig. Men det landade i att jag fick låna ett annat hotellrum som var så pass stort att jag fick göra mitt eget gym.

– Men jag blev ändå lite irriterad för när jag skulle träna klockan 05.30 på morgonen så var det knappast några Liverpool-spelare där, säger Nordstrand.

Då gick Salah vilse

Sedan ett år tillbaka äger C More rättigheterna till Champions League och som sändande bolag bor reportrarna ofta på samma hotell som bortalaget under Champions League-matcherna.

Och trots att Nordstrand nekades tillträde till ett gym i Spanien är det vanligt med möten mellan spelare och journalister i hotellens gemensamma ytor. Det ger ett tillfälle att skaffa sig en känsla över spelarnas sinnesstämning.

Och för att hjälpa dem.

Bland annat berättar Frida Nordstrand om hur hon den gångna säsongen hjälpte en förvirrad Mohamed Salah att hitta till Liverpools abonnerade våningsplan.

– Han hade klivit in i en hiss som han inte skulle vara i, för den gick inte till den våningen så jag fick lotsa honom.

Hur reagerade Salah när du hjälpte honom?

– Han var väldigt trevlig. När vi höll på där så kom vad jag var en videoanalyskille och skrattade gott åt att han (Salah) var så vilsen att han inte kunde hitta till sitt eget våningsplan. Men du vet hur det kan vara, vissa hissar går inte till ”topfloor”, förklarar Nordstrand.

Mohamed Salah Foto: JOSE BRETON/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK / JOSE BRETON/NURPHOTO/SHUTTERSTOCK SHUTTERSTOCK

”Om de tappar det så är det det bästa”

I en intervju med SportExpressen i höstas beskrev Frida Nordstrand ett liv utan att jobba med Champions League som att se sitt ex med någon annan. Sedan i höstas sänder C More turneringen och med det har Nordstrand åter fått intervjua världens bästa fotbollspelare kort efter matcherna i världens största klubblagsturnering.

Ett jobb som innebär att på väldligt kort tid få spelarna att visa så mycket känslor som möjligt.

– Jag gillar att intervjua direkt efter (matchen) för då har han inte hunnit bli tillrättalagd och det är då känslorna kommer. Jag har sällan tyckt att det är viktigt med exakt vilka frågor som ställs eller på vilket sätt. Huvudsaken för mig är att jag får dem att visa känslor och om de tappar det lite åt något håll så är det ju det bästa, säger hon.

Intervjun med Guardiola

Flera världsstjärnor har passerat Nordstrands mikrofon den gångna säsongen.

Bland intervjuerna som uppmärksammats finns en intervju med Pep Guardiola efter att hans Manchester City besegrat Real Madrid med 4-3 i den första semifinalen.

Nordstrand frågade den spanske tränaren om han njöt av matchen varpå Guardiola svarade med en motfråga.

– Skämtar du? Du frågar mig om vi njöt? Skämtar du? Njöt du?

Nordstrand förklarar att det är en sådan reaktion hon vill få fram.

– Man märker ju att han låtsas att han är skitnöjd med att de vunnit, men han är så irriterad. Han är allt annat än nöjd med att de släppt in så många mål och gjort det lättare för Real. Där märker man att han försöker att hålla masken genom att säga att de är skitnöjda över att de vann mot Real Madrid. Men man märker på hans sätt att svara att han inte alls är det. Det är den grejen jag tycker är väldigt rolig.

Hon fortsätter med att berätta en anekdot från intervjun.

– Jag minns att vi skrattade gott efteråt för att en spansk kollega hade det ännu kämpigare. Jag tror att han ställde femton frågor för att han (Guardiola) svarade så kort och argt. Han fick ställa fråga efter fråga efter fråga.

På lördagskvällen ställs Liverpool mot Real Madrid i Champions League-finalen.

Själv har Frida Nordstrand inte fått uppleva dramatiken och de sena avgörandena hittills under slutspelet – då hon varit tvungen att gå ner i katakomberna under planen för att förbereda inför sina intervjuer en tid innan matchen tar slut.

– Något som varit speciellt för mig det här året är ju att alla jäkla Madrid-matcher, säger hon och fortsätter:

– Alla Reals mål har ju kommit på tilläggstid. Så jag har ju missat alla mål. Jag har stått i en spelargång med Reals materialare som har stått och kedjerökt och tittat på en skärm som var lika stor som min hand, och missat alla målen, säger Nordstrand.

Hur finalen slutar?

Nordstrand berättar att hon håller Liverpool som favoriter då matchen inte är ett dubbelmöte och att hon tycker att högstanivån är högre. Samtidigt höjer hon en varningens finger.

– Men om det är något jag vet så är det att man aldrig någonsin kan räkna ut Real Madrid – för då står jag där i en katakomb och inte ser de där målen som de gör.

ANNONS: Streama slutspelet i UEFA Champions League – bara på Telia och C More