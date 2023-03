Hur fungerar det egentligen bakom kulisserna under en Champions League-kväll? C Mores rutinerade reporter Frida Nordstrand gav tv-tittarna en bra inblick efter Chelseas möte med Dortmund under tisdagskvällen.

Rummet på Stamford Bridge hon fått för att göra intervjuer med spelare bjöd inte direkt på glamour.

I sändningen visade hon upp toaletten och duschen som göms bakom ett svart skynke.

– Av det jobb jag gjorde i går var det nästan det som uppmärksammades mest, säger hon och skrattar.

– Det är så oglamoröst och det säger så mycket om det här jobbet som jag älskar. Men det här visar verkligen upp baksidan av jobbet.

Jude Bellingham: ”Herregud”

Det var många som reagerade på rummet intervjuerna gjordes i.

– Det är en ganska rolig icebreaker när spelarna kommer in. Med Chelseaspelarna som hade vunnit kunde man skratta åt det i början.

En av spelarna som reagerade var Dortmunds stora stjärna Jude Bellingham.

– Han sa till presschefen efter intervjun ”herregud, hon gör intervjun inne på toaletten”. Presschefen svarade ”det måste vara första gången du gör en intervju inne på toaletten”.

Det är inte heller första gången Frida Nordstrand får ställa frågor till stjärnor på just den här toaletten.

– Det var en period jag var där väldigt ofta för att Chelsea var så bra i Champions League. Och då fick jag ofta den där toaletten. Första gångerna tyckte man kanske att det var katastrof, men nu tyckte jag det var lite nostalgiskt.

Chelsea vann mötet med 2-0.