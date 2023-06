Förvirringen kring Haalands pengar: ”Gör mig illamående”

Solen steker över stadsdelen Nonntal i södra Salzburg och strålarna reflekteras i sjön Leopoldskroner Weihers vatten. Att ta en promenad runt sjön är en populär aktivitet bland de välbärgade invånarna i stadsdelen.

Tar man av vid sjöns ena ände kommer man in i ett stilla villakvarter där hus efter hus med vita fasader trängs med varandra. Det var här den norska superstjärnan Erling Haaland bodde när han spelade för Red Bull Salzburg och exploderade in på världsscenen.

På 27 matcher gjorde Haaland 29 mål för Salzburg innan han såldes vidare till Borussia Dortmund i början av januari 2020. Sejouren i Tyskland varade i två och ett halvt år innan han förra sommaren flyttade till Manchester City där han i dag kan bli historisk genom att skjuta hem trippeln till klubben.

Så långt är allting i sin ordning, men det är nu det blir underligt. Trots att det har gått nästan tre och ett halvt år sedan Haaland lämnade Österrike är han enligt den norska skattemyndigheten fortfarande skriven i sitt hus i Nonntal.

Varför? Det är inte känt. Enligt Dagbladet finns det inga skattemässiga fördelar med att bo där och arbeta i England, som Haaland gör – och huvudpersonen själv har inte velat kommentera saken.

Salzburg. Foto: Franz Pritz / ddp

Det är bara ett av många frågetecken kring Haalands pengar.

Uppgifter: Riktiga övergångssumman för Erling Haaland

Det börjar redan med den påstådda övergångssumman som Manchester City betalade för norrmannen. Officiellt kostade Haaland City strax över 600 miljoner kronor, men det har ifrågasatts kraftigt. Kort efter att övergången blev officiell kom flera medier med siffror som visade att den var betydligt högre än så om man räknar in agentavgifter som betalades till den nu avlidne Mino Raiola samt till Haalands pappa, Alf-Inge.

Sen är det frågan om lönen, som enligt Daily Mail innehöll ”mer eller mindre garanterade bonusar” som tog den från en av Premier Leagues högsta löner till dubbelt så hög som alla andras.

Enligt Marca kostar Haaland Manchester City närmare 3,5 miljard kronor än 600 miljoner.

Så hur mycket tillfaller Haaland själv?

Enligt det norska affärsmagasinet Kapital tjänar Haaland strax under 400 miljoner kronor per år i lön och skrev nyligen på ett avtal med Nike värt en kvarts miljard kronor per år. Enligt den brittiske revisorn Denis O'Connor som Dagbladet pratat med så beskattas lönen hårt, men om spelarna får in pengar från utlandet så hamnar mycket ofta i skatteparadis.

Haaland har tre företag tillsammans med pappa Alf-Inge och den ekonomiske rådgivaren Egil Östenstad upprättade i ett sånt skatteparadis, Luxemburg. Samtliga har namnet ”Pillage”, som översätts till ”Plundra”.

Anställt känd skatteplanerare

Det är dock långt i från allt Haaland gör för att säkra så bra inkomst som möjligt. Han har, precis som flera andra stora fotbollsspelare, anlitat en av Storbritanniens främsta ekonomiska rådgivare, Julia Anne Hoyle.

Julia Anne Hoyle. Foto: Nina Hansen / Dagbladet

Bland mycket annat sysslar Hoyle med skatteplanering och är en del av företaget York Promotions som Haaland och hans far upprättat i London. Norska Dagbladet har försökt ställa frågor till Hoyle om hennes samarbete med den norske superstjärnan, men hon har avvisat alla närmanden.

Erling Haalands pappa, Alf-Inge ”Alfie” Haaland, är central i sonens karriär. Han fungerar bland annat som rådgivare och har själv nyligen skapat storm i Norge. I början av maj flyttade han officiellt från hemkommunen Bryne i sydvästra Norge till Schweiz.

Flytten har fått hård kritik i Norge, då pappa Haaland inte längre kommer betala skatt i landet och kritiken består i att han då inte längre bidrar till att bygga det samhälle som gav Erling Haaland en fotbollsutbildning som nu ligger till grund för ”Alfies” förmögenhet. Historien har blivit så stor i Norge att till och med politiker har riktat kritik mot pappa Haaland, som dock försvaras av tidningen Finansavisens chefredaktör Trygve Hegnar som enligt VG skriver att ”kritiken mot familjen gör mig illamående”.

City vill ge Haaland ett nytt och bättre kontrakt

Ingen av varken far eller son Haaland, samt de som de samarbetar med kring de ekonomiska frågorna, vill säga någonting.

Så det enda vi kan säga med säkerhet är att vi vet ingenting om de exakta summorna Erling Haaland betalas. Det – och att det kan bli mer.

I kväll spelar Erling Haaland sin 53:e och sista match under sin debutsäsong för Manchester City. Oavsett vad hans verkliga prislapp är har han varit en enorm succé. På 52 matcher har det blivit 52 mål och City vill desperat förlänga hans kontrakt och bli av med den utköpsklausul på närmare två miljarder kronor som ska finnas inskriven i avtalet.

Det är tveksamt om Haaland är intresserad av att bli av med klausulerna i sitt kontrakt, men klart är att City enligt sajten 90min ”vill belöna” norrmannen.

Planen från klubben är att sitta ner med Haaland efter kvällens Champions Leaguefinal mot Inter. Ett avgörande mål där och norrmannen har ännu mer trumf på hand.