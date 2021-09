Malmö FF har sålt slut Eleda stadion när Juventus kommer på besök i Champions League-gruppspelets första match.

Många av klubbens supportrar – och övriga fotbollsälskare runtom i landet – kommer också att se matchen på tv. Men frågan om vilka abonnemang som gör det möjligt att se matchen kan leda till förvirring och SportExpressen reder ut vad som gäller inför kvällen.

Något som orsakat förvirring bland vissa av C Mores kunder är att abonnemanget måste tecknas via Telia eller C More för att det ska kunna gå att se Champions League. Det funkar alltså inte att teckna ett C More-abonnemang via exempelvis Comhem eller Telenor.

Det krävs för att se matchen

För att se Champions League krävs ett sportpaket hos Telia eller C More. Hos C More är det paketen C More Plus eller C More Premium Plus som gäller. Det innebär att kunder som har paketet C More Premium (där bland annat La Liga, Serie A och SHL ingår) för 499 kronor i månaden inte kan se matchen.

– Vår bild är inte att det här är krångligt utan det handlar om att det finns olika alternativ. Man kan se matcherna hos Telia, antingen via tv och streamingbox eller via streamingtjänsten Telia play, och även via C More och deras streamingtjänst. Det finns olika alternativ och det handlar mer om att det är flera möjligheter än att det är krångligt, säger Roija Rafii, pressansvarig på Telia.

Det finns alternativ i olika prisklasser för de som vill se Champions League.

Telia säljer ett sportpaket som kostar 499 kronor i månaden. Där ingår all sport från Telia, C More och Viaplay och Roija Rafii beskriver det som en unik lösning.

– Det är det enda stället där våra kunder kan se Uefa Champions League tillsammans med alla andra sporträttigheter. Dessutom med marknadsmässigt prisvärda tv- och streamingpaket för sport.

På C More finns två olika alternativ för Champions League-tittarna.

C More Plus kostar 299 kronor i månaden och där ingår alla C Mores sporträttigheter förutom SHL och hockeyallsvenskan.

C More Plus Premium kostar 399 kronor i månaden och i paketet ingår även SHL och hockeyallsvenskan.

Sänds inte i TV4

Matchen mellan Malmö och Juventus kommer inte sändas i linjär tv.

– Uefa Champions League är en av de största och mest attraktiva sporträttigheterna som finns. Vi vill kunna erbjuda den bästa sporten till ett rimligt pris och i det här fallet är streaming ett kostnadseffektivt sätt. Det ger också möjligheten att erbjuda den här unika sportpaketteringen som vi har, säger Roija Rafii.

Så det hade blivit dyrare om matchen hade gått i fyran också?

– Vi kommer sända utvalda matcher på TV4 under säsongen. Då är det bland annat finalen som är i maj. Sedan är det också PSG-Manchester City och Malmö FF mot Zenit.

Erik Westberg, sportchef TV4 och C More kommenterar också beslutet att inte sända Champions League i traditionella kanaler.

– Det är inga konstigheter. Det är Telias rättighet och en naturlig del av hur distribution av innehåll utvecklas. Huvudsaken är att vi når många tittare och abonnenter. För produktionen så innebär det dessutom en större frihet i hur vi utformar studiodelen.

ANNONS: Streama Malmö FF i UEFA Champions League – bara på Telia och C More.

TV: Se fler nyheter