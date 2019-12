I februari drar Champions League i gång igen, och då är det dags för åttondelsfinaler. I dag lottades gruppspelets ettor mot tvåorna, och vi har en hel del spännande fajter att se fram emot.

Emil Forsbergs RB Leipzig får möta Tottenham, som under ledning av José Mourinho har spelat upp sig under vintern. Succélaget från Serie A, Atalanta, som inledde gruppspelet med tre förluster och ändå tog sig vidare ställs mot Valencia som just nu ligger på en åttondeplats i La Liga.

Liverpool, som tog hem sin sjätte Champions League-titel förra året ställs mot Atlético Madrid medan Manchester City får möta Real Madrid.

Tvåorna från gruppspelet inleder åttondelsfinalerna på hemmaplan, vilket innebär att gruppettorna får fördelen att avsluta på hemmaplan.

Åttondelsfinalerna i Champions League:

Borussia Dortmund-Paris SG

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Liverpool-Atletico Madrid

Chelsea-Bayern München

Lyon-Juventus

Tottenham-RB Leipzig

Napoli-Barcelona