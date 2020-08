Liverpool är nybliven Premier League-mästare, hyllade världen över för sin fotboll med ett lag som anses vara världens bästa fotbollslag senaste decenniet.

Men det fanns en tid då LFC var allt annat än succé. Det fanns en tid då de var ett lag i fritt fall. Utan självförtroende, utan ryggrad – och utan som helst visioner på en förändring.

Behövde få in en målvakt

För faktum är att åren 2010-2015 var besvärliga – katastrofala – outhärdliga. Trots att de faktiskt var nära Premier League-titeln med Brendan Rodgers säsongen 2013/14. Rodgers, som då var en färsk tränare i en så pass storklubb kännetecknades på ett visst sätt. Han gillade unga (upcoming) spelare. Ta Jon Flanagan som exempel.

Det var många problem som Rodgers handskades med under sin tid i Liverpool. Framför allt var det hur han ska täppa till försvaret – som läckte radikalt. Detta trots att de ändå hade några meriterade mittbackar och en landslagsmålvakt i form av Simon Mignolet.

De behövde liksom kolla på alternativ. Mignolet behövde konkurrens.

Då skickades klubbens scouter till ett lag med ännu större problem – ett lag som höll på att kämpa för sin existens.

Värvades för 22 miljoner

Bolton Wanderers var och är fortfarande i The Championship. 2015 hade de i alla fall en rätt hyfsad målvakt i Adam Bogdan. Den ungerske landslagskeepern stod för ett par jättematcher och under en cupmatch räddade han faktiskt en Wayne Rooney-straff på Old Trafford. Prestationerna väckte så klart uppmärksamhet och Bogdan värvades till Liverpool sommaren 2015 för 22 miljoner kronor. Men han lyckades aldrig slå sig in i laget och faktiskt, än i dag, är det straffräddningen mot United är det man minns från Adam Bogdans karriär i England, och då är det värt att poängtera att han då spelade för Bolton och inte Liverpool. Kortfattad blev det ingen lyckad sejour i den gamla anrika Liverpool och ett år senare lånades han åt till Wigan. Därefter började karriären gå spikrakt neråt. Från Wigan till klubblös till Hibernian FC. Med en gemensam nämnare – Adam Bogdan lyckades aldrig ta förstaplatsen i något av de lagen. Numera är han 33 år gammal och huserar i de ungerska mästarna Ferencvaros. Inte heller där är han nummer ett och faktum är att han var petad under inledningen av säsongen.

Nu är läget inte så skarpt och Bogdan är andremålvakt. Under onsdagskvällen ska Emir Kujovic och Kalle Holmberg ta sig förbi första hindret – och visst är det fascinerande hur en karriär fallerar så brutalt.

