Inter var intensiva och spelade bra på bortaplan mot ett Barcelona som kanske borde sett desperat ut. Men i inledningen var det Inter som var bäst och Edin Dzekos skott i ribban som studsade ner på mållinjen var så nära man kan komma ett mål utan att det blir ett sådant.

Sedan tog Barcelona över successivt, utan att skapa några bra chanser. Det var snarare så att Inter slog tillbaka i omställningarna.

Men sedan kom ledningsmålet i den 40:e minuten. Raphinha hittade in till Sergi Roberto som fick fram bollen till en fristående Ousmané Dembele. Inter hann inte med i det snabba kombinationsspelet som såg inövat ut.

– Genialiskt, säger Kim Källström i C More-studion om målpassningen från Sergi Roberto

Bortalagets vändning efter försvarsmisstag

Det första som hände i den andra halvleken var att Milan Skriniar fick en bröstvärmare och blev liggande i ungefär en minut. Men han kunde fortsätta spela så fort han återfick andan.

Några minuter senare skulle Inter kvittera på ett rejält försvarsmisstag från Barcelona. Nicolo Barella smög in bakom Barças försvar och tog emot ett inlägg från mittbacken Alessandro Bastoni. Han blev fri alldeles för enkelt och tryckte upp bollen i nättaket.

Samtidigt haglade korten i det viktiga mötet. Lautaro Martinez och Stefan de Vrj tog varsitt gult de första tio av den andra halvleken. Inters rivstart av den andra halvleken skulle fortsätta och det var Inter mot Marc André ter-Stegen under inledningen av andra.

Lautaro Martinez ger sedan Inter ledningen med sitt första CL-mål för säsongen. Han tog ner ett inlägg och smällde in ledningsmålet med via de båda stolparna och in.

Galna avslutningen – tre mål på tio minuter.

Frustrationen ökade på Camp Nou bland spelare, ledare och fans till hemmalaget. Men Lewandowski skulle kvittera med åtta och en halv minut kvar och då såg det ut som att Barcelona skulle trycka på för ett segermål. Men kallduschen skulle komma. Lautaro Martinez och Robin Gosens jobbade sig upp till ett läge där tysken smällde in 2-3. Då trodde nog många att det skulle vara avgjort.

Men Barcelona hade en kvittering i sig. Domaren valde att lägga till sex minuter och redan i den andra minuten kvitterade Robert Lewandowski på nick. Det var inte slut där. Kristjan Asllani kom upp fri i den 95:e minuten och Barcelona räddas av en fotparad från ter-Stegen.

Mot slutet av stopptiden blev Inters huvudtränare Simone Inzaghi utvisad.

Nu är Barcelona riktigt illa ute - det räcker att Inter vinner mot Viktoria Plzen nästa omgång för att det ska vara avgjort.

Bayern München slog Viktoria Plzen - igen

5-0 på hemmaplan förra veckan. Nu skulle tyskarna göra det igen. Bortamatchen mot tjeckiska Viktoria Plzen slutade med en 4-2 seger. Laget har full pott och har i praktiken, men inte i teorin säkrat gruppsegern. Bayern dominerade och hade fyramålsledning efter drygt en halvtimme. Sedan kom två raka reduceringar från tjeckerna.

I och med det är nu Bayern München ouppnåeliga och klara för slutspel.