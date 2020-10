Barça vann – efter tre bortdömda mål

Det vankades toppmatch i Turin när Juventus tog emot Barcelona. Hemmalaget saknade Cristiano Ronaldo på grund av covid-19, och i startelvan fanns återigen svenske mittfältsstjärnan Dejan Kulusevski.

”Barça”, som har haft ett par stormiga veckor bakom sig, tog ledningen redan efter 13 minuter. Lionel Messi hittade Ousmane Dembele med en långpassning. Fransmannen tog emot bollen och drog i väg ett skott som styrdes via Leonardo Bonucci och in i mål. Dembele har under sin tid i Barcelona varit utskälld och skadebenägen. Under sommaren ryktades han dessutom bort från den spanska storklubben.

Messi målskytt

Juventus forcerade för ett kvitteringsmål – och Alvaro Morata gjorde inte bara ett mål, inte två, utan TRE. Men samtliga målen dömdes bort för offside, efter VAR-granskning.

Med minuter kvar fick Barcelona straff, och Lionel Messi var kylig och placerade in 2-0, vilket också blev slutresultatet.

– Till slut blev det klasskillnad. Barcelona spelar så som på den gamla tiden. De håller i bollen och väntar in motståndare. Juventus är inte bra just nu, säger experten Martin Åslund i Viaplay.