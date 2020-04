Ola Wenströms perfektion, Erik Nivas utläggningar som får redaktörer att riva sina körscheman, experternas sylvassa taktiska utläggningar.

Nent Group, tidigare MTG, har sänt varje Champions League-säsong sedan Lennart Johanssons bebis föddes 1992. Jag minns Lasse Kinch och Glenn Hysén och ibland kan jag sakna att ringa in i 80:e-minuten och rösta på göteborgarens förslag till matchens lirare.

På ett sätt känns det lite sorgligt att inte få höra Henrik Strömblad ackompanjera Champions League-hymnen. Ja, om han nu inte lämnar Nent-huset förstås. Innan man börjar spekulera kring hur sändningarna kommer bli utan järngänget på Viasat ska man ha klart iför sig att det är frilansare vi har att göra med och lojaliteten till en tv-kanal är noll och ingenting för de flesta.

Så oavsett var den mäktiga rättigheten Champions League hamnar lär några talents haka på i flytten.

Senaste exemplet fick vi när Discovery förvärvade den allsvenska rättigheten.

Nu frågar sig alla, var hamnar Champions League efter att Viasat sänt sin sista säsong på ett tag när den europeiska fotbollen går i mål våren 2021?

Var hamnar Champions League nu?

På ett sätt är det märkligt att det inte sipprat ut än. Varken vi på Expressen eller konkurrenterna har lyckats få fram det. Men om jag får spekulera lite fritt och använda mig av uteslutningsmetoden tror jag mig veta. Discovery har visserligen hur mycket amerikanska dollar som helst, men både OS och Allsvenskan är tunga rättigheter att hantera. Och vad jag har hört har det varit lite kippa efter andan där borta på Discovery-huset. Jobb upp i halsen och så vidare, så har jag inte sagt för mycket.

SVT köper inte sporträttigheter, de har fullt sjå med Melodifestivalen och Vinterstudion.

Ni märker vartåt åt det här barkar; Telia-cash. Eftersom jag har kolleger borta på Tegeluddsvägen som även är nära vänner vill jag vara tydlig med att jag inte vet någonting. Men jag kan grundläggande rättighetsmatematik. Ett plus ett i den här historien blir C More.

Fotbollsmässigt sitter de redan på de underskattade rättigheterna Serie A och La Liga, men de behöver något tungt. De har några av den här branschens absolut bästa programledare (Gusten Dahlin, Lasse Granqvist, Axel Pileby, Anna Brolin) och några av de bästa kommentatorerna. Inte minst har de Frida Nordstrand som är född med Champions League i sitt DNA. Jag får också en bild i huvudet på Olof Lundh i ryssmössan en snorkall kväll på Sant Petersburg-stadion. Vilken cirkelslutning.

C More och TV4 vore en värdig ersättare

Samtidigt skulle rättighetsstallet med Italien, Spanien och Champions League borga för ett par stjärnvärvningar på expertsidan från Nent.

Jag har älskat Champions League-sändningarna på Viasat sen dag ett. De har verkligen gett rättigheten den kärlek den förtjänar, men jag kan inte hjälpa att jag tycker det känns lite spännande med Champions League på en ny kanal. Jag hoppas att jag är rätt på det i min uträkning. C More och TV4 vore en på alla sätt värdig ersättare att ta över det svenska rodret på Champions League-skutan.

Det kanske låter lite lökigt och platt i dessa svåra tider men jag tänker passa på när jag ändå är i gång: Tack Viasat (Nent)! Tack för alla magiska Champions League-kvällar ni gett oss. Ni har varit överlägset bäst i det här landet på att rama in fotbollsmatcher. Jag ser fram emot en sista säsong med Ola Wenström och hans proffskolleger.

