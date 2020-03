C More och Viaplay sänker nu priserna

C More har fått ett utökat säkerhetstänk sedan corona-utbrottet, berättar Ludvig Ternstedt, presschef på C More, för SportExpressen. Han säger också att man anpassar sig efter de olika ligorna.

– Vi anpassar oss efter vad SHL och klubbarna fattar för beslut och har full förståelse för alla åtgärder som behöver tas. Det gäller alla våra rättigheter, hälsan går självklart först, säger Ludvig Ternstedt, TV4/C More.

Discovery kommer via streamingtjänsten Dplay sända både allsvenskan och OS den här säsongen, åtminstone som läget är just nu.

– Vi har en dialog med Sef, som i sin tur har en dialog med klubbarna. Men det är för tidigt att säga så mycket om allsvenskan, jag vill inte spekulera i olika scenarion. Vi har en dialog, det är många som är inblandade och det är många som påverkas. Om man tittar ännu längre fram till OS så är det verkligen för tidigt att prata om. Vi har en öppen dialog med SOK och IOK.

Om det blir så att allsvenskan eller OS, eller båda, för den delen, ställs in, kommer ni att kompensera de som redan köpt ett Dplaykonton då?

– Det beror helt på vilka beslut som tas, där är vi en av de som är med och fattar besluten om allsvenskan. Det är för tidigt att säga, men vi vill att våra kunder ska vara nöjda.. Om det blir så att allsvenskan inte startar som vi har tänkt den 4 april så är det något vi får diskutera, men just nu är det en hypotetisk diskussion.

Experten: ”Det innebär förvirring”

Manfred Aronsson är branschexpert och har tidigare arbetat på både C More och MTG (nuvarande NENT).

Vad innebär det här för publiken och tv-tittarna?

– Det innebär förvirring och en oklar situation för abonnenter och tv-tittare på kort sikt. Men det är ju inte så mycket som tv-kanalerna kan göra så mycket åt just nu. Det får ju utvisa sig vilka ligor som eventuellt spelas klart, säger han till SportExpressen och fortsätter:

– Jag tror att jurister på alla håll och kanter sitter och arbetar för högtryck, för det är enorma belopp som det handlar om. Det är en extrem situation som man kanske inte tagit höjd för fullt ut i alla kontrakt, den är så pass unik så det är inte förvånande om det uppstår oklarheter.

Viaplay sänker priset för sina kunder

Tobias Gyhlenius arbetar på NENT, och han berättar att de på grund av de inställda evenemangen kommer satsa på att lyfta fram andra sporter som ingår i NENT:s portfölj, och som fortfarande sänds.

– Säkerheten är det viktigaste för oss. Till att börja med så är det jättetråkigt att sportevenemangen ställs in, men vi har full förståelse och respekt för de organisatörer som gör det, som sätter utövare, publik, organisatörer och team och deras säkerhet i första rummet, säger Gyhlenius.

Under lördagen meddelar man att priset för Viaplays sportpaket tillälligt sänks, från 399 kronor i månaden till 109 kronor.

De är inställda på en tuff tid ekonomiskt, då även reklamförsäljningen påverkas negativt.

”I de fall det blir långdragna förseningar eller att evenemang ställs in, kommer NENT Group att söka ersättning från rättighetsägarna enligt gällande kontrakt”, skriver företaget i ett pressmeddelande

En potentiell vinstlott för Viaplaykunderna skulle vara om Uefa följer Manfred Aronssons råd – att klubblagsfotbollen bör prioriteras högre än landslagsfotbollen.

– Det borde vara prioriterat att få fram mästare i alla ligor, så vi vet vilka som ska spela Champions League och så vidare. När man väl kan spela igen så bör det säkras först, före EM. Om man ser på La Liga, Serie A, Premier League och andra ligor så tror jag nog ändå att man totalt sett, när allt detta är över, ser till så att man spelar klart ligorna snarare än att trycka in ett EM i sommar, säger han.

Du tänker att Uefa måste göra så?

– Ja, precis. För fotbollens bästa och för fotbollens trovärdighet är det viktigt med en tydlig vinnare och klarhet i vilka som ska spela i Champions League och Europa League. Om den grejen brakar ihop så är ju ett EM inte särskilt mycket värt. Därför borde Uefas prioritet vara att spela färdigt ligorna.

C Mores besked: Sänker också priset

Även C More, som vanligtvis bland annat sänder SHL, hockeyallsvenskan, Serie A och La Liga, meddelar att de nu sänker månadskostnaden för sina kunder.

Det nya priset är nu 139 kronor i månaden. Tidigare har det största paketet, ”All sport”, kostat 449 kronor.

– Med anledning av hur de extraordinära åtgärder som vidtagits på grund av Corona har påverkat sportevenemang runtom i världen kommer C More tillfälligt att rabattera samtliga sportpaket, säger vice vd Mathias Berg i ett pressmeddelande.

Discovery, med rättigheter till bland annat allsvenskan och OS, har ännu inte fattat ett beslut gällande månadskostnaderna.

