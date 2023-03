Precis innan måndagens Stockholmsderby mellan Hammarby IF och AIK skulle sparka i gång på Tele2 arena antändes pyrotekniska pjäser på båda kortsidorna.

Det fick stora konsekvenser.

Ett enormt rökmoln bildandes – vilket lade sig mellan arenans stängda tak och dess konstgräsplan och gjorde det omöjligt att starta matchen. Först 35 minuter efter utsatt tid kunde huvuddomaren Mohammed Al-Hakim sätta pipan i munnen.

Men inte ens då var sikten speciellt bra. Flera tv-tittar vittnade om att det var svårt att se vad som hände på planen.

”Som TV-tittare betraktar jag det här som osändbart. Omöjligt att se bollen eller vad som händer när spelat är på ”andra sidan” från huvudkameran”, skrev till exempel Patrick Ekwall på Twitter.

C More har kontaktat Svenska fotbollförbundet

Dagen efter derbyt, som slutade med en 2–1-seger för Hammarby IF, berättar Erik Westberg, sportchef på C More (som alltså sände matchen) att det inte rör sig om någon tittarstorm, men att flera tittare har hört av sig.

– Folk har hört av sig och framför allt ställt en befogad fråga: Vad har C More för roll i det här? Kan ni påverka?

Svaret: Knappt. Som det är nu ligger beslutet om när en match ska startas i matchdelegatens och domarens händer. Det sändande bolaget finns med i dialogen, men har egentligen inget att säga till om, berättar Erik Westberg.

Det kan dock komma att ändras. Under tisdagen har C More varit i kontakt med Svenska fotbollförbundet.

– Vi har sagt att vi vill vara med ännu mer i den här dialogen kring när det handlar om sikten. Att man måste ta hänsyn till tv-tittarna, säger Westberg och fortsätter:

– Vi tycker att rutinerna måste ses över. Att vi är ännu mer delaktiga i när det blir så här mycket rök. Att man även måste ta hänsyn till tv, inte bara på plats.

”Hur löser vi problemet med bengaler?”

Vad har förbundet svarat?

– De förstår det, självklart. Exakt vad vi har kommit fram till är mellan oss och förbundet, men vi har en bra dialog.

På frågan vad C More, som sändande bolag, kan ställa för krav svarar Westberg:

– Vi tror på en bra dialog, inte på att ställa ultimatum. Men om inte vi har en produkt som vi kan sända för att man inte ser matchen är det klart att det blir en avtalsfråga. Men där är vi inte nu. Som det var i går kväll är som vi vill att svenska cupen ska vara. Fullsatt, härlig stämning och intensivt på planen. Men det är den lilla detaljen med röken. Det måste vi försöka få ordning på.

Erik Westberg tillägger:

– Vi vet vilka matcher det här berör. Steg ett är att det verkligen ska vara krisväder om man ska stänga taket när det är en sådan här högriskmatch. Sedan måste arrangör, klubb och polis återigen fundera kring hur vi löser problemet med bengaler? Det måste återigen upp på agendan.

”Närbilderna ... det var bara dimma”

Vad gäller den sändning som C More genomförde under Stockholmsderbyt så tycker Erik Westberg att den var bra utifrån de förutsättningar som rådde.

– Vi informerade tittarna hela tiden om vad som hände och pågick. Vi hade en reporter nere på plats som kunde rapportera hela tiden, säger han.

– Sedan kan vi bara beklaga att det som hände, hände. Det förstår vem som helst att drar man på så mycket rök och pyroteknik inne i en stängd arena, då blir det dimma. Och då blir det väldigt dåligt för våra tittare och användare.

Finns det något som ni hade kunnat göra annorlunda i går?

– Om man ska se det ur det våra användares perspektiv skulle man ha skjutit matchstarten en timme. Minst. Men då sitter det också 28 000 på plats där. Det blir verkligen en diskussion om vad som ska prioriteras. Men vi ser självklart allvarligt på att våra tittare inte får den upplevelse som vi vill stå för och lova. Även om det är en fantastisk inramning så måste man kunna se matchen. Det kunde man inte i går. Närbilderna … det var bara dimma.

