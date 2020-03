Den första januari 2019 värvade Bayern München in en, för den breda fotbollspubliken, okänd kanadensisk yngling vid namn Alphonso Davies.

Den vindsnabbe ytter matchades sparsamt under våren, men till den här säsongen har Bayern valt att skola om Davies till vänsterback. En idé som till en början verkade smått galen, då han hade David Alaba och Lucas Hernandez som konkurrens på den positionen. Men det har visat sig vara ett genidrag.

Davies har gått från klarhet till klarhet under året och i Champions Leaguematchen mot Chelsea var Davies lysande.

Enligt sajten Sport1 är Bayern lyriskt över Davies insatser och vill förlänga hans kontrakt till och med 2025, detta med en rejäl löneförhöjning.

Alphonso Davies hyllas för sin humor

Bayern Münchens reservlagstränare Sebastian Hoeneß säger att Davies tveklöst har potentialen att bli en av världens bästa ytterbackar och The Athletic pekar ut tre färdigheter Davies besitter som understryker den teorin.

De menar att Davies har en enorm snabbhet, är skicklig på att slå inlägg och dessutom är extremt skicklig på att dribbla. Den här säsongen snittar Davies 3.2 lyckade dribblingar per match, bättre än till exempel Jadon Sancho (2.7).

Men det är inte bara för sitt fotbollsspelande som Davies nu får rubriker världen över. Flera stora sajter har uppmärksammat Davies TikTok-konto och hyllar honom stort för hans inlägg.

Detta är TikTok TikTok är en plattform där användarna lägger ut korta videor, upp till en minut långa. TikTok är enligt The Industry Observer främst stor i Asien och Nordamerika, men har börjat växa även i Europa. Enligt CNET var TikTok 2010-talets sjunde mest nedladdade app. I idrottsvärlden är det främst i Nordamerika som spelare och lag har en stark närvaro på TikTok. NFL och NBA har ett samarbete med företaget, enligt Adweek vill ligorna ha en närvaro på plattformen för att vinna över en ung publik. Majoriteten av användarna på TikTok är under 30 år gamla. Visa mer Visa mindre

Spanska Cuatro kallar Davies för ”en TikTok-sensation”, mexikanska ESPN skriver att han är ”en stjärna på TikTok”. Goal har uppmärksammat ett av Davies mest populära klipp, när han sjunger Backstreet Boys superhit ”I Want It That Way” och Augsburger Allgemeine skriver: ”Han är så rolig”.

I nuläget har Davies cirka 300 000 följare och över fyra miljoner likes på sina inlägg. Det är ingenting i jämförelse med den 17-åriga sångerskan Loren Gray, som med sina drygt 40 miljoner följare är störst på plattformen, men jämfört med andra stora fotbollsspelare är han långt före.

Ingen av stjärnorna Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé och Neymar, för att nämna några, har ett TikTok-konto.

Experten om Davies närvaro på sociala medier

Så varför skulle det här vara viktigt för Davies? Jo, det kan bli väldigt lukrativt för honom. Enligt tidningen Metro kan tidigare nämnda Loren Gray tjäna strax under två miljoner kronor per inlägg på TikTok och Front Office Sports spår, av utvecklingen i Nordamerika att döma, att TikTok är idrottsvärldens nästa stora sociala medierplattform.

Att Davies går i bräschen bland fotbollsstjärnorna kan gynna honom enligt Eva Ossiansson, expert på strategisk varumärkesutveckling och sociala medier vid Göteborgs universitet.

– Det handlar om så kallat ”first mover advantage”. Om du är först med någonting kan det göra dig intressant och du kan nå såna som du inte når på exempelvis Instagram, säger hon.

– Alla stjärnor och idrottsmän försöker mer eller mindre lyckat bygga sin plattform och utveckla sina varumärken i egen regi. De som redan är stjärnor, som fotbollsstjärnor, de får uppmärksamhet där. Men, de kan bygga på den och bygga en mer personlig relation till sina fans.

Hur lukrativt är det generellt att vara stor på en sociala medier-plattform?

– De hade inte varit där om de inte hade tyckt att det var lukrativt. Det är som en tidning eller en tv-kanal som kan säga: ”Vi når så eller så många i målgruppen”, samma sak gäller här. Om man tycker om personen så är man mer lättpåverkad som konsument. Många av de som har stora följarskaror tjänar rätt mycket dessutom. Det är som youtubern Pewdiepie som tjänar ofantliga summor på att sitta och snacka trams. Vi har en fäbless för det, vi gillar trams och han har hittat en målgrupp som gillar det.

Det känns ganska cyniskt, att det bara är ett varumärkesbyggande. Kan han inte bara vara där för att det är kul?

– Det finns några olika delar. Dels har det med individen att göra. Forskningsstudier har visat att vi har ett enormt självhävdelsebehov. Vi vill gärna få bekräftelse från andra att vi är stjärnor och att vi är bra. Vi vill få den sköna känslan av att uppskattas. Sociala medier kan ge oss den känslan. Det är en otroligt viktig faktor, det är inte bara att du bygger ditt varumärke. Utan du bygger även upp en social identitet som i sin tur kan stärka din business.

