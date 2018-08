Det lyste om Alexander Isak när han spelade i AIK. Tio mål i allsvenskan – ett ordentligt genombrott som förgylldes av att han dessutom fick göra mål för det svenska landslaget under januariturnén 2017.

Samma månad blev drömflytten till Borussia Dortmund klar för en summa omkring den som Zlatan Ibrahimovic såldes till Ajax för en gång i tiden. Därför blev liknelserna mellan Isak och Zlatan logiska.

Men ett och ett halvt år senare är det tyst om Isak. SportExpressen har flera gånger, senast i samband med Dortmunds träningsläger i USA, försökt att nå den svenske supertalangen utan framgång.

Därför har SportExpressen i stället talat med Tobias Jöhren, som bevakar Borussia Dortmund för Rühr Nachtrichtens räkning, kring vad som egentligen händer med Isak.

– Det är komplicerat. När han kom var klubben stolta att få in honom givet att Real Madrid också ville ha honom. De visste att han behövde tid för att anpassa sig, ingen förväntade sig att han skulle prestera direkt i A-laget, säger Jöhren.

Ett och ett halvt år har gått sedan Isak skrev på för Dortmund. Foto: BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA / TT NYHETSBYRÅN BVB

”Han måste ta nästa steg”

Efter att Dortmund sålde storstjärnan Pierre-Emerick Aubameyang öppnade sig en möjlighet för Alexander Isak. Han fick bland annat starta mot Wolfsburg, men lämnade planen mållös.

– I vintras var det en period där man inte hade någon anfallare och dåvarande tränaren Peter Stöger gav honom chansen. Men han tog den inte riktigt.

I stället tog Dortmund in Michy Batshuayi på lån och belgaren öste in mål under våren. Det gjorde att Isak inte fick många fler chanser än inhopp i Europa League.

Men i U21-landslaget har Isak fortsatt bli uttagen. Förbundskaptenen Roland Nilsson berättar att man från förbundets håll inte har någon kontakt med Dortmund utan bara med Isak själv.

Nilsson upprepar hur nödvändigt det är för talangen att få speltid.

– Vi ser att han inte har matchtempo eftersom han inte riktigt får speltiden. Men det är klart att han gjort bra prestationer också, säger Nilsson.

”Tror inte han är redo”

Batshuayi är inte kvar i Dortmund vilket gör att klubben på nytt jagar en anfallare eftersom Alexander Isak är den enda kvar i laget.

– Han måste ta nästa steg. Just nu letar Dortmund efter en ny anfallare igen, det finns bara en kvar i laget. Men de tror inte riktigt på att Isak är redo att spela, säger Jöhren och fortsätter.

– Om de hittar en ny anfallare kommer de försöka låna ut honom för att se hur han utvecklas i en annan miljö.

Till en klubb i Bundesliga eller i andraligan?

– Det viktiga är att få spela och göra mål. Självklart vore det perfekt om han fick göra det i Bundesliga men det kan vara bra i 2. Bundesliga också.

Roland Nilsson vill se Isak spela fler matcher men tar inte direkt ställning om talangen måste byta klubb.

– Det får han ju själv bestämma men speltid är en viktig del. Du behöver spela matcher och möta olika typer av försvarare för att utvecklas. Om du bara tränar är du i samma bubbla och får inte något riktigt motstånd, säger Nilsson.

Roland Nilsson, förbundskapten för U21-landslaget. Foto: TOBIAS NYKÄNEN / BILDBYRÅN

Tufft liv i Tyskland

Isak gör inte många uttalanden i tyska medier vilket i kombination med den ringa speltiden skapar ett hemlighetsfullt skimmer över talangen.

Tobias Jöhren har talat med Isak vid ett tillfälle.

– Det var över ett år sedan när han spelade för andralaget. Det var svårt för honom att komma till fjärdeligan, på dåliga planer och så, säger Jöhren och fortsätter.

– Varje gång jag ser honom spela visar han att det är en bra spelare, han är en bra målskytt men han har problem mot starka försvarare.

Att som tonåring ge sig ut i proffslivet kan vara tufft och den tyska fotbollen präglas av hårda nypor och vass jargong.

Har han rätt mentalitet för att lyckas?

– När jag talade med honom blev jag imponerad. Han var bara 18 år och hade kommit från Sverige till en storklubb, han talade väldigt bra engelska, verkade ha bra självförtroende och var målmedveten.

– Då hade jag definitivt sagt att han har vad som krävs för att lyckas men det har gått ett drygt år. Jag vet inte vad som har hänt sedan dess. Han är bara en av 28 spelare och just nu är han inte viktig.

Nilsson tycker att talangen verkar ha huvudet på rätt ställe för att klara av pressen som innebär att spela i en storklubb.

– Isak har hanterat det väldigt bra men alla unga spelare behöver ju hjälp och stöd. Han verkar må bra och trivas i Dortmund men samtidigt är det väldigt svårt att få insikt när man träffar spelarna så sällan som man gör med landslaget, säger Nilsson.

I vintras lånade Dortmund in Michy Batshuayi - nu är man på jakt efter en ny anfallare. Foto: MARTIN MEISSNER / AP TT NYHETSBYRÅN

Jämnårig spelare kan värvas

Michy Batshuayi gjorde stor succé i Dortmund efter att han plockats in under januarifönstret. Men nu är belgaren tillbaka i Chelsea och tyskarna jagar en ny anfallare.

Enligt Tobias Jöhren gjorde Dortmund ett försök på anfallsstjärnan Mario Mandzukic men där gick man bet. I stället kan Rafael Leao från Sporting, född samma år som Isak, vara aktuell.

– Om Dortmund värvar honom, kan det vara ett tecken på att man inte tror på Alexander Isak, säger Jöhren.

– Han måste vänta på sin chans, den där gyllene matchen där han gör mål och allt släpper.

Det målet kunde kommit mot Hertha Berlin i januari. Isak fick bollen, tog ner den snyggt och bombade i väg skottet i ribban.

Men målet har ännu inte kommit för Isak, ”Sveriges nye Zlatan Ibrahimovic” som han kallats. En liknelse som Jöhren ser som problematisk.

– Det är inte hälsosamt för spelaren och inte heller för supportrarna. Förväntningarna blir för höga.

I Tyskland anses Isak vara en talang som kom för stora pengar men som ännu inte visat att han är värd pengarna. Dortmunds supportrar börjar ifrågasätta priset, 10 miljoner euro.

– Många frågar sig varför, säger Tobias Jöhren.