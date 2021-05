Spelet bakom Forsbergs förlängning med Leipzig

RB Leipzig är känt för att köpa spelare billigt och sälja dyrt. De främsta exemplen på det är Timo Werners övergång till Chelsea och Dayot Upamecanos övergång till Bayern München, som har gett Leipzig omkring en miljard svenska kronor. Dessutom köpte Bayern loss tränaren Julian Nagelsmann för 250 miljoner kronor inför nästa säsong och mittbacken Ibrahim Konate sägs vara på väg till Liverpool för omkring en halv miljard.

Men en som blir klubben trogen är svenske landslagsstjärnan Emil Forsberg. Det var länge osäkert om svensken skulle stanna i Leipzig och i slutet av mars under landslagssamlingen var den Sundsvallsbördige mittfältaren tydlig med att han inte ville gå in i säsongen 2021/2022 med ett utgående kontrakt.

– Jag har varit tydlig med att jag inte kommer gå in i ett sista kontraktsår utan att ha förlängt. Det är för stor risk och att gå in i ett sista år och inte veta någonting, det vill jag inte göra.

– Då får vi i så fall hitta en lösning i sommar, sa han till SportExpressen då.

”Gick långsamt under Krösche”

Men i förra veckan stod det klart att han blir klubben trogen fram till sommaren 2025. Forsberg skrev på ett nytt kontrakt och förlängde därmed med den tyska klubben. Nu berättar hans agent Hasan Cetinkaya om spelet bakom förlängningen.

– När Oliver Mintzlaff och Florian Scholz tog över förhandlingarna kände Emil omedelbart att klubben ville ha honom och han kände sig hemma. Det gick väldigt långsamt under Markus Krösche (RB Leipzigs tidigare sportchef som nyligen skrev på för Eintracht Frankfurt). Oliver Mintzlaff, Leipzigs vd, var nyckeln. Allt gick väldigt snabbt under honom och sedan så talade nye tränaren Jesse Marsch med Emil. Emil känner sig helt bekväm i den roll han ska spela i under Marsch.

– Han har gjort många mål den här säsongen i en roll som inte är hans riktiga, och nu under Marsch kommer Emil att explodera, säger Cetinkaya till tyska tidningen Bild.

Jesse Marsch kom från RB Salzburg för någon vecka sedan och ersatte Julian Nagelsmann som huvudtränare.