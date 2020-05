Quaisons nya mardröm – i mötet med Leipzig

Den 19 november förra året reste Mainz till Lepzig för bortamöte mot RB Leipzig. Robin Quaison spelade alla 90 minuter (om Emil Forsberg satt hela matchen på bänken) i en tillställning som Quaison ville glömma så fort som möjligt.

Leipzig fullständigt demolerade Mainz och vann med hela 8-0 efter bland annat ett hattrick från stjärnanfallaren Timo Werner.

På söndagen var det dags för returmötet, på Mainz hemmaplan. Men det blev inte särskilt mycket roligare för Robin Quaison och hans lagkamrater i den här matchen.

Timo Werner gjorde hattrick på nytt

11 minuter in kom Timo Werner i en perfekt löpning in i Mainz straffområde och vinklade in 1-0 i det bortre hörnet. På det hade Mainz inget svar.

Danske Yussuf Poulsen nickade in 2-0 och Marcel Sabitzer fixade 3-0 innan domaren blåste av för halvtidsvila. I halvlek talade Mainz säkert om hur de skulle få ordning på sitt spel, men det hjälpte föga.

I matchminut 48 kom Werners andra mål i matchen och med kvarten kvar fullbordade han sitt hattrick, vilket även blev slutresultatet. Total målskillnad för Mainz mot Leipzig den här säsongen är alltså 0-13.

Mainz illa ute i tabellen

Quaison fick på nytt spela samtliga 90 minuter och hans Mainz befinner sig nu i en lite prekär situation. Med sju omgångar kvar ligger de precis över kvalstrecket, med fyra poäng ner till Fortuna Düsseldorf, som har en match mindre spelad.

Lyckligtvis för Mainz så kommer de inte behöva ställas mot Leipzig något mer den här säsongen.

Leipzig kliver upp på tredje plats i tabellen. Emil Forsberg saknades på grund av skada.