Morten Thorsby är en norsk landslagsmittfältare som spelat i Eredivisie och Serie A, innan han nu landat i Union Berlin i Bundesliga.

Men han är också välkänd som klimataktivist i en fotbollsvärld där spelarna reser mycket och ofta. Exempelvis är han känd för att cykla till träningarna och för att han ska, helt frivilligt, aktivt ha plockat upp skräp från marken i Genoa under den tiden han spelade för Sampdoria.

– Att hitta mening är något jag kämpade med som tonåring. Jag ville prestera på fotbollsplanen, men det gav mig ingen mening. Jag ville vara bättre än alla andra, men samtidigt sa en del av mig: ”Vad håller du på med? Det pågår en enorm klimatkris och du spelar fotboll?”. Det ger ingen mening, sa han i podcasten Bropod i augusti 2021.

Tar ställning med nya matchtröjan

Nu spelar han i Union Berlin i Bundesliga och har valt nummer två. I ett inlägg på sociala medier under hashtaggen #ShowYourStripes tar han ställning i klimatfrågan. Det är ett initiativ från University of Reading som visar på temperaturskillnader under de senaste 130 åren.

I bildspelet visas temperaturskillnaderna i Oslo och Berlin och i den sista bilden visar han upp sin matchtröja som bär ett tydligt budskap, att inte temperaturskillnaden får stiga över två grader.

FN:s Parisavtal, som nästan 200 länder skrivit under, syftar till att hålla den globala uppvärmningsnivån på mindre än två grader högre än förindustriella tider, för att undvika ytterligare klimatproblem.

Under tiden han spelade i Sampdoria bytte han tröjnummer från 18 till 2, för att uppmärksamma den globala uppvärmningen.

Tv: ”Ceesay är snabbare”